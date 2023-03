Lo tiene claro Jo Nesbo: un rápido y rotundo "no" responde sobre si confiaría en el ChatGPT si se quedara un día sin ideas. "Cuando otro autor continuó las novelas de Stieg Larsson ['Millennium'], que aunque no era de mis preferidos tenía un proyecto interesante, se convirtió en una idea de negocio. Me horroriza pensar que con Harry Hole pueda pasar algo así". Cuida y ‘maltrata’ por igual el noruego a su detective estrella, del que confiesa que con ‘Eclipse’ (Reservoir Books / Proa), 13ª entrega de la serie que empezó en 1997, "nos estamos acercando más a un final".

Nesbo (Oslo, 1960), que ha vendido la friolera de 55 millones de ejemplares de su veintena de novelas negras, traducidas a 50 idiomas, presenta ahora en Barcelona a un Harry Hole al que ha dejado reposar cuatro años y que se enfrenta a un sádico asesino. El policía parece haber perdido el miedo a la muerte. "Pero se ha hecho más sensible y emotivo. Es pura cuestión de edad, los hombres, a medida que nos hacemos mayores, somos más sensibles. Él nació con la idea de que todo el mundo a quien quería recibía el mordisco del vampiro: desaparecía o moría. Su madre, cuando él era adolescente, una pareja suicida con una enfermedad mental, colegas... A ‘Eclipse’ llega tras perder el amor de su vida y viaja a Los Ángeles, donde corre una carrera suicida: bebe, bebe y bebe. Pero poco a poco descubre razones para vivir". En la meca del cine, a Hole le rescata de la deriva alcohólica una veterana actriz que debe dinero a un cártel mexicano. "Le recuerda a su madre y quiere salvarla -explica-. Para ello necesita dinero para pagar la deuda y acepta la oferta de limpiar el nombre de un millonario de Oslo del que se sospecha que ha asesinado a dos jóvenes". Huéspedes y terroríficos parásitos No le afectan a Nesbo las críticas por cargar de violencia sus tramas. "Es novela negra y debe haber violencia. Es como los celos, se ha escrito mucho de ello durante cientos de años, pero las generaciones actuales quizá están más expuestas a historias violentas que mis padres o abuelos y es más difícil impresionarlas o sorprenderlas. Este libro tiene menos violencia, pero porque lo pedía la historia", asegura. Aunque a continuación explica que se ha inspirado en "la naturaleza, que podría escribir más historias de terror que Stephen King y yo juntos", para tratar "la extraña coexistencia de un huésped y un parásito". Y se explaya contando cómo descubrió que un parásito muy común en los intestinos humanos (el 20% de brasileños lo tiene, afirma) es el mismo que "activa las feromonas de los ratones hasta el punto de que estos se sienten atraídos sexualmente por los gatos, que lo tienen fácil para matarlos". El piojo del pez flauta Pero no termina ahí el noruego de hablar de inquietantes parásitos que le han inspirado. "Hay un piojo que corta el flujo sanguíneo a la lengua del pez flauta hasta que este la pierde. Entonces el piojo crece como una nueva lengua del pez, angustiante y espantosa, con dos ojos… No piensen en ello cuando besen a su pareja", aconseja bromeando e invitando a buscar fotos en Google. Y ahí, libre es el lector de imaginar qué encontrará en ‘Eclipse’, donde trata temas como la paternidad, el duelo, la ambición y la venganza, pero también la eutanasia, los abusos en la infancia o las armas biológicas. La invasión rusa de Noruega De Nesbo fue, mucho antes de la guerra de Ucrania, la idea de la serie ‘Occupied’, de "una Noruega invadida por Rusia en lo que llaman una 'operación especial' y sin la oposición de la UE y Estados Unidos". "No puedo decir que lo vi venir. Yo solo miraba al pasado, a la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invadió Noruega. Allí sigue siendo un tema muy popular, por el orgullo ante la resistencia que hubo, pero también ante la vergüenza de quienes creen que no se resistió lo suficiente. Yo pensaba en cómo los seres humanos reaccionamos a estas situaciones, a la falta de libertad de prensa, y qué está dispuesta a sacrificar la gente de la calle por la libertad o la democracia". El "perro" Ellroy y el bulldog Nesbo lleva a Hole a Los Ángeles, territorio de James Ellroy. "Soy muy fan suyo, es un poco excéntrico y algo loco pero en un encuentro con él fue súper amable. Dijo que él no era solo el más grande escritor de novela negra sino el escritor más grande. Y que si él era ‘el perro’ de la novela negra, yo era el bulldog que le pisaba los talones", recuerda con amplia sonrisa.