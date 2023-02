'Circular' a través de la cerámica

La cerámica esmaltada es la protagonista de la nueva exposición de la lagunera Sala Bronzo. Ricardo Bonnet (La Laguna, 1958) explora los límites de las figuras geométricas en Circular, una muestra que ese podrá visitar hasta el próximo día 24. A pesar de ser ceramista, Bonnet afirma que su obra es "escultórica" y es la primera vez que su propuesta llega a este espacio cultural al que llega con obra nueva y específica.

El título fue lo primero que ideó el ceramista y, así, la muestra se vertebra alrededor de esta forma geométrica "tan presente en la vida de los ceramistas", afirma. "Cuando torneo siempre estoy viendo círculos, y esa obsesión se traslada también al resto de mi vida", afirma Ricardo Bonnet, quien no para de ver círculos en alcantarillas, eras o estanques, que son "lunares del paisaje", define. Sin embargo, Circular también hace referencia al verbo porque Bonnet busca "transitar espacios" con su propuesta.

Así, destaca la importancia de haber podido intervenir en la sala sin restricciones, disponiendo de las paredes, el suelo y hasta los techos. "No he tenido límites para nada y eso me ha permitido jugar con la parte más instalativa de mi obra", explica.

Ricardo Bonnet comienza a trabajar en sus piezas sin tener claro cómo van a terminar siendo, y esa es la esencia de su proceso creativo. "Son piezas que voy encajando como un puzle y que tienen vocación viajera", reflexiona. Así pues, se trata de elementos que "no ocupan mucho espacio pero sí te permiten abarcar una gran superficie" y con ellos, afirma Bonnet, "puedo jugar y hacer diferentes propuestas expositivas con las mismas piezas".

A pesar de ser un trabajo artesanal, al artista le interesa la producción en serie: "Muchas de las piezas están hechas con molde pero después están personalizadas y siempre hay algún detalle que las distingue". "Personalizo cada pieza de una manera intuitiva; es como si estuviera fabricando árboles sin que exista un diseño predeterminado para crear todo un bosque", concluye Bonnet que ya ha hecho con anterioridad alguna propuesta instalativa porque "me interesa el amontanmiento de piezas, fabricar mucho y luego actuar con los elementos". Así, muchas de las obras que se exponen estos días en la Sala Bronzo "hacen un guiño a la producción industrial porque están hechas con molde para reproducir en gran cantidad ero el acabado de los esmaltes ofrece diferencias sutiles". Así, resalta la oportunidad de exponer en esta sala que "me ha servido de laboratorio porque cada una de estas piezas es un embrión de ideas para futuros proyectos".

Ricardo Bonnet disfruta trabajando con materiales en alta temperatura, más allá de los 1.200 grados: "Ocurren cosas que no suceden en la baja temperatura, como la forma en la que se relaciona la capa de esmalte con el barro". Así, el ceramista declara que se encuentra en un juego continuo con los materiales porque "lo interesante sucede en los límites y para eso hay que andar mucho". "Un acabado blanco perfecto y homogéneo no es difícil pero no es interesante", sostiene Bonnet quien añade que "lo sublime está en los límites". Precisamente afirma que la cerámica le permite experimentar con esas "cosas interesantes y bonitas", así como "únicas" puesto que cada muestra se compone de piezas exclusivas instaladas de una determinada manera.

El poeta y crítico tinerfeño Roberto Toledo Palliser cuenta que en esta muestra la mirada "dialoga con los enigmas que sustentan las arquitecturas del mundo en interacción con la vida y la intemperie". Así, la propuesta del artista consiste en una indagación "en el proceso creativo que nos lleva desde las espirales celtas o africanas, de los jardines zen a la alfarería primigenia" en un viaje que traslada al visitante "por los paisajes de la forma". El experto define a Ricardo Bonnet como "un hacedor de silencios sonoros, no por lo que cuenta en sus creaciones cerámicas, sino porque, en su proceso de creación alquímica, imagina y trabaja las formas del barro, interactúa con esmaltes, óxidos y otras sustancias para entregarlas a la forja".