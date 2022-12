«Lo importante en la música es celebrar la vida y este nuevo año que llega»

¿Se celebran en Cuba este tipo de conciertos de Año Nuevo?

En Cuba hay música todo el tiempo, los días que no son de fiesta también. No existe una actividad oficial pero el día 1 de enero se celebra el triunfo de la revolución y es una jornada marcada, más que por la parte política, por el plano cultural, así que siempre hay bandas tocando y eventos en las plazas. Es un día movido.

¿Qué tiene preparado para el concierto de Garachico, un viaje por todos los ritmos en los que se inspira?

Yo creo que mi música es una mezcla de todo y como buena cantante de jazz me gusta coger un poco de todo lo que me rodea para renovarme siempre. Para mí lo principal es la improvisación y la creatividad y no me gusta casarme con un género o ritmo en concreto. Aunque traigo mi cultura y mi idiosincrasia a este concierto, el público va a escuchar un poco de mi música original. Me tomé el atrevimiento de traer tres temas míos arreglados para la Big Band de Canarias, también traje música cubana tradicional y música internacional, como estándar de jazz o brasileña. Creo que todo eso resume bastante bien mi esencia como artista, en especial la música original que es de mi álbum más reciente, El viaje. Traigo arreglos míos, de mi esposo Alberto Lescay y de músicos de Cuba que se han unido a mi proyecto. Son unos ocho temas los que voy a cantar.

Precisamente habla de su último trabajo discográfico. ¿En qué se ha inspirado para componer El viaje?

El viaje habla de la importancia de valorar la vida y creo que viene muy bien para abrir el año. Es un disco que se enfoca en disfrutar el momento y cada instante de ese viaje que es la vida. No hay que enfocarse solo en el futuro, en la meta o en las cosas que uno quiere conseguir porque, aunque es importante tener un plan de vida, no nos podemos perder en ello y dejar de valorar las cosas del ahora. El viaje anima a parar un momento y disfrutar lo que nos rodea, a mirar las cosas bonitas que pasan a nuestro alrededor.

Y ese viaje lo invita a realizar a través de muchos ritmos diferentes, con el jazz como columna vertebral pero, como siempre, se deja influenciar por todo lo que vive.

Efectivamente. Hay ritmos principalmente latinoamericanos pero creo que somos hijos del mundo y que no solo hay que defender nuestra parte nacional. Por eso hay ritmos de toda Latinoamérica, porque yo siempre llevo Brasil dentro de mí. También se pueden encontrar ritmos africanos, como el palomonte, porque el jazz está inspirado en ese ritmo afrocubano. También hay ritmos más orientales con métricas más irregulares y Europa también está presente.

¿Cómo introducirá la improvisación en su concierto de Garachico?

Yo soy de la escuela de Billie Holiday, que tenía una forma distintiva de interpretar la música. A pesar de que siempre cantaba canciones que ya estaban escritas, lo hacía de una forma peculiar. Yo hago improvisación a través del scat [tipo de improvisación vocal, generalmente con palabras y sílabas sin sentido] pero Billie también improvisaba con la línea melódica de las canciones y por eso sus canciones siempre sonaban a nuevo. Esa es la principal característica del jazz. Para mí será nuevo trabajar con esta Big Band pero tengo experiencias con otra de Cuba por lo que he perdido un poco el miedo.

¿Puede más la diversión o los nervios cuando improvisa?

Lo más importante es divertirse, pasarlo bien y trasmitir eso al público, que la gente lo pase bien, que disfrute de la música, se sienta inspirada, celebre la vida y este nuevo año que está llegando, que es una nueva oportunidad. El sentido de la música, independientemente del estilo que se presente sobre el escenario, es ese.