Míriam Reyes y Argel Campos triunfan con el villancico ‘Es tiempo de amar’

Es tiempo de amar es el villancico con el que los jóvenes intérpretes tinerfeños Míriam Reyes y Argel Campos han conquistado al público de las Islas estas Navidades. El tema, que los propios artistas indentifican con la «pomposidad» propia de las tradicionales bandas sonoras de la factoría Disney, empezó a sonar hace semanas y ha logrado hacerse un hueco en radios y televisiones. «Llavemos casi un año trabajando mucho juntos en proyectos de todo tipo que tenemos en común. Como nos unen diez años de amistad y nunca habíamos hecho una canción juntos, se nos ocurrió hacer un villancico», explicó la artista.

«Mi voz vuela para tí en una canción que viene a hablar de amor», reza la letra del nuevo tema musical. De hecho, la canción fue escogida como canción oficial del Telemaratón solidario que se celebró el pasado 21 de diciembre. «Cuando la sacamos, me escribieron directamente de Mírame Televisión y no sé por qué se me ocurrió sugerirles que lo usaran como canción oficial del Telemaratón. Les encantó la idea y finalmente nos seleccionaron para ello», festejó Reyes.

Reyes y Campos se conocieron hace diez años y, pese a su juventud, tienen a sus espaldas una consistente trayectoria profesional. Desde que comenzaron en el mundo de la música, se han movido entre varios géneros pero fue el musical lo que los unió definitivamente. Participaron juntos en producciones tan recordadas como Jesucristo Superstar y Evita, por poner tan solo dos ejemplos. Además de esa amistad, el amor por las fiestas navideñas es otro de los aspectos que tienen en común y lo que les ha animado a componer esta pieza. «Somos muy navideños y nos pareció que nada mejor para hacer juntos que un villancico».

El éxito de la composición viene avalado por las reproducciones alcanzadas a través de Youtube y las registradas en las demás plataformas digitales. «Tiene casi 2.000 reproducciones, que en Youtube no es mucho, pero en el streaming de Spotify y demás plataformas tiene muchísimas. A parte, ha sonado en montón de programas de radio y de televisión. La verdad es que estamos muy contentos», precisó la artista.

Campos y Reyes han escrito juntos la letra y la melodía. No obstante, no han estado solos en esta aventura musical. Para este proyecto han contado también con la composición musical y masterización del madrileño Alberto A. de la Rosa. La grabación de voces corrió a cargo de David Correa y el videoclip lleva la firma del productor Lupión. Asimismo, el diseño de portada del single es obra de Mario Martín Remedios.

Es tiempo de amar está disponible a través de todas las plataformas digitales y el videoclip se puede reproducir a través de un código QR, además de en Youtube. Mientras, parece que 2023 llega cargado de nuevas aventuras para ambos cantantes. «El próximo año vamos a tener varios proyectos nuevos e incluso proyectos juntos que todavía no se pueden desvelar», concluyó Reyes.