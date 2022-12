Rosalía, la primera artista de habla hispana que protagoniza la portada de la revista Rolling Stone, y Maluma, que combina como nadie el género urbano con el reggaeton, son los primeros cabezas de cartel confirmados ya de la próxima edición del GranCa Live Fest que se celebrará en el Estadio de Gran Canaria los próximos 7 y 8 de julio. El otro gran artista confirmado es Manuel Carrasco, componiendo un cartel que hará de la segunda edición aún más espectacular si cabe que la primera. El último cabeza de cartel se desvelará próximamente.

Rosalía estará acompañada el próximo 7 de julio de Fuel Fandango, Lali, De Lokos y Ruts & La Isla Music. El turno de Maluma será el sábado 8 de julio junto a Manuel Carrasco, Tini, Morat, Kany García, Lola Índigo y el canario Arístides Moreno. El festival además tiene preparadas más sorpresas que se irán desvelando en las próximas semanas.

Las entradas llevan una semana a la venta con un público que está demostrando la confianza en NewEvent, la productora del festival, con un ritmo de ventas constante a pesar de no haber anunciado el cartel. Además, desde la organización se ha querido premiar esa fidelidad colocando las primeras 1.000 entradas a un precio especial de 49 euros, cantidad que irá aumentando progresivamente hasta la fecha del evento. Este año y como ya ocurriera en la edición pasada, los festivaleros tendrán la opción de adquirir diferentes modalidades de entrada para que cada persona elija la que más le interese según la situación en el Estadio y los servicios extra que incluya. New Event está trabajando además en la mejora de las ya exitosas experiencias que en la pasada edición pudieron disfrutar los asistentes como la tirolina, que atravesaba el ancho del Estadio, y las áreas de descanso, entretenimiento y gastronomía. El festival, además, quiere consagrarse como un evento único en las Islas no solo por la talla de los artistas que brinda sino por su firme compromiso con el medio ambiente y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.