¿Qué va a ofrecer a los asistentes al taller que imparta durante el Reggae Can Fest?

Este workshop vamos a repartirlo en tres bloques. En el primero voy a explicar mi recorrido profesional como productor desde que empecé y cómo he llegado a poder vivir de ello, como productor e ingeniero de sonido. En el segundo, vamos a abrir proyectos con los que he trabajado para poder ver mi proceso o método de producción y mezcla, desde la composición, hasta los procesos de mezcla que aplico en las canciones. Y para terminar, vamos a abrir un turno de preguntas para poder resolver todas las dudas que se hayan podido generar a lo largo del workshop.

A su juicio, ¿qué cualidades debe tener un productor para garantizar el éxito de los artistas con lo que trabaja?

Para mí es un tema muy personal y algo subjetivo, porque como productor puedes desarrollar una carrera desde muchos puntos de vista diferentes y objetivos diferentes. Creo que la cualidad básica de un productor es intentar poner todo su conocimiento técnico y creativo para ayudar al artista a que pueda desarrollar su obra.

¿Por qué decidió especializarse en el género reggae?

No hay un motivo concreto, simplemente si miro hacia atrás es el género musical que más he escuchado y con el que me he sentido más identificado, tanto a nivel musical, como a nivel profesional.

¿Cómo cree que ha ido evolucionando el reggae en estos últimos años?

En el reggae ha ido cambiando el sonido, patrones nuevos, diferentes maneras de cantar, diferentes maneras de escribir, diferentes maneras de hacer negocio... Pero creo que el reggae es una vibe muy definida que después de conocer a bastantes artistas, tanto jóvenes como mayores, siempre es la misma y eso es lo que hace que la música reggae trascienda generaciones, porque década tras década, hasta el momento presente, ha conseguido evolucionar, pero manteniendo la misma vibe.

Ha producido trabajos de grandes artistas como Sr. Wilson. ¿Cómo fue esa experiencia?

Con Sr. Wilson hemos pasado por muchas fases diferentes ya que trabajamos juntos desde hace unos nueve años. La carrera de un artista pasa por muchos sitios, igual que la de un productor. Así que hemos vivido situaciones mejores y situaciones peores durante este tiempo, pero Sr. Wilson ha sido uno de los primeros artistas de la escena del reggae español que ha confiado en mí para sus producciones, así que solo puedo mostrarle un gran agradecimiento por mi parte.

¿Qué proyectos tiene a corto y medio plazo?

Ahora mismo, tengo muchos proyectos, pero de reggae estoy básicamente trabajando con Irie Souljah un nuevo EP y con Kabaka Pyramid algunos sencillos. Hay un tema con Freddie Mcgregor que en principio saldrá a finales del 2022 y algún trabajo más con la gente de Rebelmadiaq.

¿Hay algún artista con el que le gustaría colaborar en un futuro?

Bueno, la verdad es que con muchos. Jamaica siempre sorprende con nuevas voces y nuevos artistas.

¿Cómo se le ocurre animar a los amantes del reggae para que acudan al workshop que impartirá en el Reggae Can Festival en La Laguna?

Si tienen ganas de escuchar un poco mi recorrido y mi experiencia con el reggae y tienen curiosidad para saber cómo trabajo, ya sea grabando artistas, produciendo o mezclando, puede ser un buen espacio para compartir mi trayectoria de estos últimos 15 años.