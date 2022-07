Mujeres World Fest arranca hoy con el reconocimiento en esta primera edición como madrina del festival a la artista Luz Casal. La programación se iniciará con la transmisión en directo del programa La Mañana de Cope, de Mayer Trujillo, desde el Auditorio de la Escuela de Música de Adeje y continuará con la entrega del premio Mujeres World Fest a Luz Casal en una ceremonia que contará con la presencia del alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga. Esta primera jornada de Mujeres World Fest también contará con la presencia de la actriz y directora de cine, Verónica Echegui, que ofrecerá una conferencia tras proyectarse el corto Tótem Loba, con el que ganó este año el Goya.

Mujeres World Fest entrega este año un reconocimiento a una de las mejores artistas de la historia musical en España y que ha vivido desde esa evolución social en la que la igualdad ha necesitado de referentes como Luz Casal, que han roto muchos techos de cristal gracias a su arte, su talento, sus letras, su música y su vida. La propia artista reconoció que «estamos viviendo un momento en el que la gente es más consciente. Más de la mitad de la población del mundo no puede estar sometida a la otra mitad. Los poderes tienen que ser compartidos. Una mujer con talento nunca debe estar por debajo de un hombre con talento. Esa situación tiene que mejorar. No es ya una cuestión de educación, que lo es, sino una cuestión mucho más básica de solidaridad. De que el hombre se ponga en nuestra piel. De compartir. Yo, que he tenido siempre muchos hombres a mi lado, muchas más que mujeres, conozco a algunos magníficos y a otros a los que tienes que aleccionar. Darles tres rapapolvos para que entiendan que una cosa es el deseo, otra cosa es el sexo y otra cosa es la convivencia».

En este sentido, Casal pone un ejemplo que esto no solo pasa en las discográficas sino en otros sectores: «Recuerdo una actuación en un club de Madrid, y un crítico de un periódico importante, casi exclusivamente el único de tirada nacional en ese momento, dedicó tres cuartas partes de su texto a analizar los pantalones que llevaba, el tipo de botines, las hebillas y el peinado. Ni una palabra sobre la parte musical. Fue incapaz de decir si cantaba bien, si estaba dentro de lo que cada canción exigía, si mis textos eran interesantes, o todo lo contrario. Su descripción parecía propia de una revista de moda. Me cogí un rebote del quince. Y, durante años, cada vez que lo veía, me daban ganas de lanzarme al cuello».

Mujeres World Fest proyectará también el cortometraje Tótem Loba, dirigido por Verónica Echegui, que contará con la presencia de la actriz principal, Isa Montalbán, que protagonizará una charla-coloquio después de visualizar la cinta. El éxito ha sido incontestable siendo ganador del Goya en la pasada edición de los premios al Mejor Cortometraje. La proyección se llevará a cabo en la Escuela de Música de Adeje a las 20:00 horas y la asistencia será mediante invitación hasta completar aforo. La programación de Mujeres World Fest se prolongará hasta el 27 de agosto, cuando se celebrará el gran concierto en el Campo de Golf de Costa Adeje con la actuación d: Mala Rodríguez, Mon Laferte, Guitarricadelafuente, María José Llergo, Silvana Estrada, Caracoles y DJ Kali.

La proyección de Tótem Loba se enmarca en la programación del festival que se inicia con el debut de Verónica Echegui como directora, una de las grandes sorpresas de la última temporada cinematográfica. El cortometraje está inspirado en una experiencia personal que Echegui vivió a los 17 años y cuenta la historia de Estíbaliz, una adolescente que llega al pueblo de su amiga Raquel para celebrar las fiestas. Cuando la noche cae, el costumbrismo habitual de estos festejos lo empapa todo, con el baile, la música y el consumo de bebidas. Pero pasada la media noche, algo cambia y lo que parecía ser un fin de semana divertido se termina convirtiéndose en una pesadilla. Los hombres, vestidos de lobo, salen a la caza de las mujeres. Fue rodado en seis días con un equipo de unas 60 personas con la producción de Arturo Vals y el tinerfeño Álex González.

Mujeres World Fest es un festival comprometido e innovador que nace con la intención de ser un referente cultural en España y que visibiliza el arte femenino desde diferentes puntos de vista. El fin de fiesta se llevará a cabo en el Campo de Golf de Costa Adeje el 27 de agosto desde las 18:00 horas, con más de ocho horas de música en directo. El cartel está formado por Mala Rodríguez, Mon Laferte, Silvana Estrada, María José Llergo y el grupo Caracoles. Próximamente se presentarán el resto de actividades del festival, que incluyen conferencias, cine y una entrega de premios a mujeres que representan al arte femenino en sus diferentes expresiones y a la sociedad en general. Las entradas, al precio de 35 euros, se encuentran a la venta en las páginas www.mujeresworldfest.com, en www.tickety.es y en www.tomaticket.es.