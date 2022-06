Ulyana Osovska: «Hay personas que en medio de una guerra encuentran algo que agradecer»

¿Cómo conoció al protagonista de Tales of a toy horse?

El codirector de la película, Denis Strasny, resultó gravemente herido por la policía cuando estaba grabando algunos actos revolucionarios en Ucrania. En ese momento me ofrecí como voluntaria para una organización que coordinaba la ayuda humanitaria internacional, entre la que se encontraba el programa de rehabilitación en el extranjero de heridos durante las protestas. Así conocí a Denis. Entonces, uno de esos programas fue organizado por Anatoli, el protagonista de la película. Denis fue a Estonia para su rehabilitación y luego me invitaron a mí. Así conocimos a Anatoli.

¿Sabe cómo transcurre su día a día actualmente en medio de la guerra?

Continúa coordinando proyectos humanitarios y brindando ayuda humanitaria a Ucrania. También recopila historias para el proyecto Los niños están en contra de la guerra.

En las circunstancias actuales, ¿es posible encontrar algo bueno cada día?

Para cada persona es diferente. Hay personas que no han encontrado nada bueno mientras vivían una vida normal; otros, en medio de la guerra encontraron algo por lo que estar agradecido. Anatoli lo llama «disciplina espiritual» y dice que depende de la práctica. Creo que esa actitud de buscar algo bueno todos los días sin importar cuán difícil sea tu vida, es una forma de no volverte completamente amargado. Para no volverse loco.

¿Su producción audiovisual se ha visto totalmente frenada?

Nuestra decisión ha sido no rodar. Cuando despertamos por los misiles que caían sobre nuestra capital y todo nuestro país, comprendimos que no registraríamos cómo nuestro hermoso país está siendo destruido y cómo los rusos matan a la gente. Entonces comenzamos a recolectar dinero y a involucrar a socios internacionales para brindar ayuda a nuestro ejército: cascos, chalecos antibalas, torniquetes y otros equipos. Hoy en día, casi todos mis amigos se unieron al ejército o se convirtieron en voluntarios. Directores, poetas, compositores… La propaganda rusa dice que se suponía que Ucrania atacaría a Rusia, por eso atacaron primero. Es una tontería. Ucrania pretendía mantener la situación de paz. Tanto, que ni siquiera teníamos equipos de protección para tantos soldados. No me refiero al armamento pesado que vendimos para demostrar que somos un país pacífico, ni al armamento nuclear que fue destruido en 1994 por la misma razón.

Sé que muchos de nuestros colegas, documentalistas que ahora graban los eventos, colaboran con canales de noticias internacionales filmando para recopilar evidencias de crímenes de guerra del ejército ruso. Es mucho trabajo para todos. Decidimos brindar ayuda y estoy feliz por haber hecho tanto durante estos tres meses. Ahora que la situación es más estable, estamos pensando en volver a rodar. El trabajo informativo también es muy importante.

¿Ha sido muy complicado que haya podido estar este fin de semana en Tenerife?

No, es extraño. Me siento como si estuviera sumergida en un mundo alternativo por un tiempo. Pero luego volveré al mundo real.

¿Qué puede hacer el mundo del cine y el documental por mejorar la situación de Ucrania?

Decir la verdad. Seguir hablando del problema. Abogar por dar armas por parte de los gobiernos a Ucrania. Involucrar a los líderes de opinión en acciones públicas de apoyo a Ucrania. También para donar dinero a organizaciones que brindan ayuda humanitaria: tenemos más de 10 millones de refugiados dentro y fuera del país y más de la mitad de nuestro país destruido. Las necesidades son enormes. Y lo más importante: educar a las personas, atraerlas para que sean responsables y se preocupen. Tenemos una sola tierra y si la destruimos por completo, ¿adónde iremos entonces?