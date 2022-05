Mecano suena en Santa Cruz

Los temas de la Movida madrileña suenan cada domingo en L’incanto Espacio Cultural de la mano de Mandrágora Lab, que cada semana sube al escenario el musical ‘Hoy no me puedo levantar’. Las canciones de Mecano no solo llenan las tablas del espacio chicharrero sino que suenan entre las butacas, con un público que no puede evitar seguir el ritmo de estas melodías que marcaron a toda una generación.

Un reflejo de la movida madrileña, el regreso al movimiento contracultural surgido en la década de 1980. Esa es la propuesta que realiza cada domingo la compañía tinerfeña Mandrágora Lab, que presenta en L’incanto Espacio Cultural, en Santa Cruz de Tenerife su versión del aclamado musical Hoy no me puedo levantar, basado en las canciones del grupo español Mecano. Dos horas de música y talento canario es lo que propone esta compañía, que actúa cada domingo a partir de las 18:30 horas. Las entradas, al precio de diez euros, se pueden comprar para las cuatro próximas semanas en la plataforma Tomaticket y en la taquilla del teatro.

De este modo, Mandrágora Lab se encarga de surtir de teatro musical a este espacio escénico de la capital. Ariadna Simó es una de las creadoras de Mandrágora Lab y explica que L’incanto cuenta con una programación estable de teatro de jueves a sábado, a la que se une además la propuesta musical que realizan ellos y que ya lleva cuatro domingos en cartel, por lo que la propuesta se encuentra en el ecuador de su programación. Normalmente, Mandrágora Lab muestra en estas funciones el resultado de los talleres que realiza la compañía con sus participantes amateurs. Sin embargo, en esta ocasión han optado por dar forma a un espectáculo con artistas profesionales que forman parte de la compañía.

Mandrágora Lab rescata de nuevo el musical Hoy no me puedo levantar después de que Simó lo estrenara con su anterior proyecto en 2017. «Ya entonces fue todo un éxito, tanto entre el público como entre las personas que formaron parte del proyecto, que tenían muchas ganas de hacer algo en español», explica la tinerfeña quien recuerda que, aunque una de las características de Mandrágora Lab es la formación en inglés, por lo que la mayoría de las propuestas escénicas que realizan están en ese idioma, querían poner en marcha un espectáculo con un éxito asegurado, y Hoy no me puedo levantar ya se los había dado con anterioridad. Además, al ser un musical compuesto por canciones tan conocidas, «los protagonistas casi no necesitaron ensayos y ha salido todo muy bien desde el principio», celebra Simó.

Aunque acuden como público muchas familiares de los participantes en el musical, el equipo celebra que cada vez más tinerfeños se estén animando a compartir con ellos las tardes de domingo. De este modo, Ariadna Simó recuerda que las canciones de esta propuesta «han acompañado, en su juventud, a muchas de las personas que vienen a vernos, por lo que seguro que se lo pasarán muy bien cantando con nosotros tantos temas míticos».