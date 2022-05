Chuty y Gazir mantienen su pelea particular en lo más alto de la clasificación de Freestyle Master Series (FMS) España por el título de campeón tras sendas victorias frente a Blon y Skone en la cuarta jornada celebrada en el Pabellón Multiusos Enjoy de Salamanca.

Chuty superó un nuevo obstáculo en el objetivo de alzarse con su cuarto campeonato de FMS España al sumar otra victoria directa ante Blon en Salamanca. El vallecano logró finalizar una jornada más como líder en solitario de la tabla clasificatoria, con 11 puntos, al imponerse al barcelonés en uno de los enfrentamientos con más historia del panorama español.

Solo un punto por detrás, Gazir también resolvió uno de los cruces más complicados del curso al vencer sin réplica a Skone para seguir en la disputa por el título de campeón. El asturiano se cobró la revancha por las derrotas sufridas ante la leyenda malagueña en los últimos meses en Red Bull Batalla o en God Level All Stars con una inmejorable actuación que, además, le sirvió para conseguir su tercer MVP de la temporada.

"Esta vez no pudo ser. Tengo un par de cosas que mejorar. Y me encanta que así sea porque me mantiene el hambre vivo", declaró el malagueño en su cuenta personal de Twitter, en un mensaje acompañado de una foto en la que posaba junto a Gazir.

El combo asturiano está en Salamanca pic.twitter.com/GDWsrx87im — HHopcast (@HHopcast) 6 de mayo de 2022

A pesar de la derrota, Skone, el día anterior, certificó su presencia en la clasificatoria de FMS Internacional, que se celebrará el próximo 28 de mayo en México, gracias a los tres puntos que sumó fruto de la victoria en su duelo pendiente de la jornada tres ante Mr. Ego.

En el tercer lugar de la clasificación irrumpe Sweet Pain, con 8 puntos. Semanas después de la polémica y consecuente sanción que derivaron de su comportamiento ante Sara Socas, el sevillano formalizó una nueva victoria en el derbi andaluz ante el malagueño Tirpa, que sigue con 3 tantos en la zona peligrosa de la clasificación.

Mr. Ego protagonizó una de las sorpresas de la noche al vencer a Mnak tras una réplica. El madrileño se repuso de su derrota ante Skone y relegó al "vikingo" de la tercera posición en un duelo vibrante.

Por su parte, Zasko Máster se apuntó la primera derrota del curso al ganar a Hander en una batalla pareja hasta la última de las rondas. La técnica y el 'flow' del alicantino desequilibraron el voto del jurado a su favor y condenaron al valenciano a permanecer una jornada más como colista de la tabla, con 2 puntos.

Sara Socas, en ausencia de su rival Sawi Elekipo por Covid-19, venció al puertorriqueño Yartzi en una fresca y disfrutable batalla de exhibición. De la misma manera, el dominicano Éxodo Lirical demostró su experiencia internacional y dominó el duelo amistoso frente a Le33, que dejó buena muestra del nivel del 'underground' en España.