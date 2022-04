La Fundación CajaCanarias y la Fundación La Caixa continúan la programación del V Festival Canarias Artes Escénicas (CAE) con la última propuesta teatral enfocada al público escolar. Así, y con carácter gratuito para los centros educativos de Canarias, la obra Frágil del Teatro de Marionetas do Porto se desplegará, a partir de las 11:00 horas, hoy en el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma, en el Auditorio de La Gomera el viernes y en el Centro Cultural Asabanos el próximo lunes, con reserva previa para centros educativos a través de www.festivalcae.com. Así, el Festival CAE, en su firme propósito de atraer nuevos públicos al universo de las artes escénicas y formar a la infancia y juventud de las Islas en el apartado teatral, ha previsto la celebración de diferentes representaciones destinadas al ámbito educativo, de la misma manera que en ediciones anteriores.

El Teatro Marionetas do Porto despedirá el calendario didáctico de Canarias Artes Escénicas 2022 con Frágil, un universo interpretativo en el que hay historias pequeñas y grandes. Las cosas quieren que las lleven a lugares que no conocen, y hacen pequeños y grandes viajes. En el mundo frágil, hay personas/cosas que buscan cosas/personas. Hay secretos que no se pueden desvelar, o que quedan por desvelar, hay un universo abierto y otro cerrado. El Teatro de Marionetas do Porto es una compañía portuguesa creada en 1988 por un grupo de entusiastas del arte del títere, cuya intención era hacer un teatro de género contemporáneo.