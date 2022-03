Diez canciones sin complejos

‘I just wasn’t made for these times’, The Beach Boys (1966).

«A veces me siento muy triste», repetía desconsoladamente Brian Wilson en esta canción de Pet sounds, álbum que en su día ejemplificó la mayoría de edad del lenguaje pop, por su refinamiento sonoro y por abrir camino en temáticas líricas vidriosas. «Cada vez que me siento inspirado / para cambiar las cosas / nadie quiere ayudarme a buscar esos lugares», lamentaba el joven e incomprendido Brian en tiempos de creciente connivencia con el LSD.

‘Lithium’, Nirvana (1991).

El estribillo más simple y catártico de la era grunge, ese «yeah» arrastrado en bucle por Kurt Cobain, resume la mezcla de desesperanza y desvarío del tipo cuya novia ha muerto y que fabula con abrazar la religión para no precipitarse en el abismo del suicidio. «Soy tan feliz porque hoy he encontrado a mis amigos. / Están en mi cabeza», desliza Cobain, que en su día señaló que el tema reflejaba el insano diálogo con sus demonios interiores.

‘Everybody hurts’, REM (1992).

Sonda de profundidad contra la depresión y la tentación del suicidio, esta composición la ideó el batería del grupo, Bill Berry, para transmitir a quienes se sintieran desesperados que no estaban solos. «No tires la toalla», «busca el consuelo en tus amigos», «todo el mundo hiere a veces». Según una encuesta de la agencia PRS For Music, esta es la canción que más hace llorar a los hombres, por delante de Tears in heaven (Eric Clapton) y Hallelujah (Leonard Cohen).

‘Breathe me’, Sia (2004).

La cantante australiana trató de suicidarse, tomándose 22 valiums, la misma noche que escribió este tema, en el que confesaba haberse autolesionado (una vez más: «He estado aquí muchas veces antes») y se confesaba desesperada por «no tener a nadie a quien culpar». El mensaje de «sé mi amigo, abrázame», bien puede ir dirigido a sí misma. Grito de ayuda en clave de canción tormentosa, sobre abracadabrantes arpegios de piano.

‘This depression’, Bruce Springsteen (2012).

El desánimo al que apunta el Boss tiene línea directa con el crack financiero de 2008. «Cariño, he estado bajo de moral / pero nunca tan bajo», confiesa el protagonista del tema sobre una batería ceremoniosa, asistido por la guitarra de Tom Morello (Rage Against the Machine). En su libro de memorias (2016), Springsteen dio detalles sobre su largo pulso con la depresión.

‘Lovely’, Billie Eilish & Khalid (2018).

Propensa a las oscuridades anímicas, Billie Eilish solo tenía 16 años cuando, aliada con el cantante y compositor Khalid, entregó esta inquietante pieza con piano y violines. «Algo está en mi mente / siempre en el espacio de mi cabeza. / Pero sé que algún día saldré de aquí / aunque me tome toda la noche o cien años», dice la letra del tema, que se incluyó en la banda sonora de la serie de Netflix Por trece razones, cuya historia parte del suicidio de una adolescente.

‘René’, Residente (2020).

Esta radiografía a corazón abierto del rapero puertorriqueño (ex-Calle 13) es uno de los desnudos emocionales más crudos que se recuerdan en una estrella musical: René Pérez Joglar, Residente, recitando sin pestañear un rosario de angustias que pasa por las muertes (violentas) de sus amigos, los vetos políticos y el divorcio. «Hace diez años que no duermo», hace saber, confesando cíclicos episodios de depresión («el concierto está lleno, pero yo estoy vacío») y buscando cobijo en sus orígenes cuando dice querer llamar al 755-0822, el teléfono de su casa natal en Trujillo Alto, para «ver quién contesta».

‘This is me trying’, Taylor Swift (2020).

La generalmente fosforescente vedette pop cambió de tono en su recogido disco pandémico Folklore y en este canto portador de inéditos mensajes de angustia y vulnerabilidad. Versos dolidos en los que desliza pulsiones suicidas («saqué el coche de la carretera hasta el mirador») y transmite un esfuerzo por romper las «jaulas mentales» que la atenazan: «Al menos, lo intento», concluye en este tema de envolvente dream-pop.

‘Los espabilados’, Alfred García (2021).

El cantante de El Prat, ex-OT, concibió este tema como himno para quienes sufren de la depresión o la ansiedad en silencio, con miedo a ser estigmatizados. «A veces, pensamos que solo somos una persona / y nos equivocamos. / Somos dos, el de dentro y el de fuera», dice la turbadora letra. Canción con subidón épico fortalecedor, forma parte de la banda sonora de la serie del mismo título (Movistar +).

‘L’enfer’, Stromae (2022).

«A veces he tenido pensamientos suicidas», repite el cantante belga en su nuevo vídeo, golpeándose la cabeza con expresión maniaca. Está solo y el plano fijo se va abriendo, empequeñeciendo su figura. Sentido canto de dramático crescendo, con coros trágicos y crujidos electrónicos, en el que Paul Van Haver (Stromae) se vale de la música para conjurar su desconsuelo, que le hace «vivir en un infierno». Última muestra de esa interiorización creciente del transtorno mental en el imaginario pop, también en el mainstream.