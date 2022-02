El mayor parque temático de linternas chinas abre sus puertas en Adeje

El mayor espectáculo lumínico del mundo llega a Adeje con Great Chinese Lantern World, un parque temático que abrirá sus puertas el viernes 11 de febrero y que está inspirado en el milenario festival de las linternas chinas. Se trata de más de cuatro hectáreas de terreno con más 746 instalaciones de luces que permitirán a los visitantes realizar un viaje por los lugares y parajes más insólitos del planeta. Este nuevo espectáculo estará abierto en el Parque Galeón durante un periodo mínimo de un año, que podrá ser ampliado por otro año más, en horario nocturno, de 19:00 a 23:00 horas.

Las entradas para acudir a este nuevo espacio en el sur de Tenerife ya están a la venta en Tomaticket desde 16 euros. Este nuevo espacio contará además con un restaurante temático y un parque infantil. El montaje cuenta con cinco kilómetros y medio de seda, más de un millón de bombillas y 746 figuras que permitirán al visitante recorrer las variadas escenas.

El director general de A&P Infoeventes, una de las empresas encargadas del montaje de Great Chinese Lantern World, Arvydas Piliponis, recuerda que esta es una tradición china con más de 2.000 años de antigüedad que se celebraba para representar las escenas de la historia y la mitología china. Este nuevo parque temático rescata ahora esa tradición para trasladar al visitante a bosques y desiertos encantados o mundos submarinos, y descubrir algunas de las más emblemáticas construcciones de la arquitectura internacional. En este caso, cada estructura lumínica representa un símbolo de la cultura china.

Piliponis recuerda que Tenerife jamás ha contado con una oferta semejante. Si bien en alguna ocasión se han instalado algunas propuestas lumínicas, nunca ha sido nada de estas características y tampoco durante tanto tiempo. El director general añade que, dada la posibilidad de ampliar el tiempo de apertura del espectáculo durante más de un año, las construcciones lumínicas se irán renovando para añadir nuevas escenas. Para empezar, durante su apertura, se podrán ver espacios dedicados a la jungla, al mar, al amor y por supuesto a la cultura china, donde no podrá faltar un impresionante dragón.

Esta propuesta se convierte, de este modo, en uno de los parque temáticos de estas características más grandes de Europa en el que se combinan las antiguas tradiciones con los más recientes avances tecnológicos, lo que permite crear una oferta para toda la familia en la que no dejar volar la imaginación va a ser totalmente imposible. A pesar de la gran superficie empleada para la construcción de este parque temático, Arvydas Piliponis explica que “por desgracia no será tan grande como las construcciones que se pueden ver en China puesto que no disponemos de tanto espacio”. A pesar de ello, Piliponis invita a los tinerfeños a visitar este espectáculo que acercará al público a la cultura china y adelanta que “todo aquel que venga se va a sorprender”.