La Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias presenta la película Nobody to watch over me, primera cinta del Ciclo de cine japonés organizado en colaboración con la Fundación Japón en Madrid.

El filme se exhibirá, en versión original subtitulado esta tarde, a las 19:00 horas en la sede de la Fundación, calle San Agustín, 18, San Cristóbal de La Laguna. La entrada es gratuita, previa inscripción. Esta cinta es un tenso drama policial que expone uno de los aspectos menos atractivos de la cultura japonesa. Rodada íntegramente en localizaciones de Tokio y la península de West Izu, Nobody to watch over me narra la historia de Saori, una adolescente envuelta en un juicio por asesinato que supuestamente cometió su hermano. Tan pronto la policía japonesa entra en escena, los medios japoneses comienzan una persecución implacable a la familia del acusado y el mundo de Saori se pone patas arriba. Kimizuka Ryoichi, nacido el 21 de abril de 1958 en Minato, Tokio, es un aclamado guionista y director de cine y televisión. Comenzó a trabajar en programas de variedades de la televisión japonesa y ha escrito guiones para dramas de televisión, como Zutto Anata ga suki Datta y Bayside Shakedown, además de otros para el cine, como el exitoso filme Bayside Shakedown, premio al mejor guion en el Festival de Cine de Yokohama de 1998. Debutó como como director con Makoto en 2004. En 2008, recibió el premio al guion del Festival Mundial de Cine de Montreal por Nobody watch over me, del que también es director. Debido a las restricciones de aforo a consecuencia de la crisis sanitaria es imprescindible realizar una inscripción para asistir como público, que encontrará disponible en el apartado actividades de la web: www.fundacioncristinodevera.org.