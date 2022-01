Cepeda: «Necesito normalidad, que el público llene una sala y no pase nada»

Hace cuatro años, Cepeda se coló en las casas de muchos españoles gracias a OT 2017, el programa de talentos que volvió a la parrilla televisiva tras años desaparecido y que cosechó un éxito sin precedentes. Tras su paso por el programa, la carrera del joven no ha hecho más que crecer y tras varios discos de estudio, el artista ya prepara el lanzamiento de su tercer trabajo. Hace algunas semanas, visitó Tenerife con motivo de la gala de entrega de los Premios Dial –él recibió uno de los galardones–, en pleno proceso de grabación de su próximo disco.

En relación a este nuevo trabajo, avanzó que se trata de «música nueva» pero no solo porque está preparando nuevas canciones sino porque además se está atreviendo con nuevos ritmos. «Estoy probando nuevos sonidos con bases de trap o R&B, así que seguro que habrá cosas nuevas en este disco, cosas que nos había hecho antes, porque intento no cerrarme e innovar en cada disco», expresó el cantante quien continúa así con su formación, a pesar de que ya no se encuentra dentro de la Academia de OT. «No he parado de currar desde hace cuatro años y gracias a eso he aprendido muchas cosas que ahora me permiten hacer cosas nuevas» indicó, al tiempo que adelantó que «la calidad musical que tenía mi primer disco no tiene nada que ver con la calidad que tendrá el que voy a sacar dentro de poco».

A pesar de que ha innovado mucho en este último trabajo, «aún me quedan muchas cosas por hacer», aventuró porque, además, él se divierte probando nuevos sonidos. Y prometió que todos esos nuevos ritmos se podrán escuchar en Canarias. Recientemente Cepeda anunció las primeras fechas de su próxima gira Sempiterno Tour y, aunque aún no hay ninguna parada en el Archipiélago, reconoce que no puede faltar porque, además, tiene muchas ganas de volver a los escenarios.

«Justo después del confinamiento hice algunos conciertos en acústico y algunos un poco más grandes, pero con la gente separada, y me he dado cuenta de que yo necesito volver a la normalidad, que el público pueda saltar, que se llene una sala y no pase nada», relató el cantante.

Cepeda no puede faltar en la gala de los Premios Dial que se celebra en Santa Cruz de Tenerife, de ahí que visite la Isla al menos una vez al año. En la última edición, celebrada el pasado mes de noviembre en la capital tampoco faltó. «Menos mal que ya va pasando lo peor de la crisis y podemos volver a reunirnos en estas galas, volver a viajar y a cantar en directo», celebró durante su estancia en la Isla durante la que quiso regalar al público tinerfeño su sonada canción, Si tú existieras, «ya que no ha dado tiempo de sacar mi nuevo tema», comentó.

Precisamente de esa cita de la música en español destacó que «todos somos iguales», lo que permite que todos los invitados «charlemos con quien queramos en todo momento, por muy alto o bajo que estemos en el sector de la música, todos somos iguales». Así, afirmó que el viaje a Tenerife supone siempre «cumplir un sueño» puesto que le permite compartir momentos con algunas de las personas que más admira. «Cuando empezaba en este mundo tenía el deseo de conocer a Pablo Alborán o a Manuel Carrasco y poderlos conocer en los Premios Dial ha sido fantástico, porque además nos encontramos en un ambiente muy familiar», concluyó.

A pesar de que es el ambiente perfecto para hablar de nuevos proyectos y colaboraciones futuras, Cepeda sostiene que él no aprovecha estos encuentros para proponer proyecto futuros a sus compañeros: «Yo llamo a la gente con la que quiero colaborar porque es algo que tengo muy claro. Hay que poner los pies en el suelo y hacer propuestas factibles», explicó el cantante quien reconoció que este es «un terreno pantanoso» ya que «muchas colaboraciones se hacen entre artistas que no se conocen y eso me parece fatal», comentó durante su estancia en la Isla, e insistió en que no se pueden afrontar estos temas han de hacerse entre artistas que se conozcan porque «el feeling es importante».