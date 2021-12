El viajero implicado en su tierra

Un libro para relatar lo que no cuentan los periódicos. Ese ha sido el objetivo del profesor de Filosofía y sindicalista Gerardo Rodríguez. El palmero acaba de publicar su primer libro, El caminante comprometido, donde recoge una colección de artículos y ensayos en los que analiza y reflexiona sobre diferentes aspectos relacionados con la situación política y la sociedad a nivel mundial.

Se trata del primer libro de Rodríguez y que comenzó a escribir, como artículos sueltos, hace unos dos años. En esta publicación, el autor muestra además su pasión por los viajes y realiza un recorrido por algunos de los lugares que ha visitado, de los que da a conocer su política, cultura o sociedad. Prologado por el también profesor de Filosofía Arturo Cairós, El caminante comprometido combina historia, filosofía, política, sindicalismo, arte o literatura pero, matiza el autor, «no pretende llevar a cabo un repaso pormenorizado de cada una de estas disciplinas». No obstante, sí pretende «llamar la atención» sobre pueblos, países o personas e invita a reflexionar sobre el mundo globalizado.

Este primer libro lo ha escrito Gerardo Rodríguez «cuando he ido teniendo tiempo» porque, afirma, «tengo una gran cantidad de frentes abiertos en el ámbito sindical que no me dejan tiempo para mucho más». Después de escribir bastantes capítulos, algunos de los cuales se publicaron en medios de comunicación, decidió recogerlos todos ellos en un tomo que ha visto la luz recientemente. «Nada humano nos es ajeno, independientemente de dónde transcurra la acción», alerta Gerardo Rodríguez quien ha sabido dibujar los problemas de países como Uruguay, Israel, Brasil, Suecia, Guatemala o México.

Los dos años que han transcurrido desde que comenzó a escribir estos textos han dejado huella y el autor reconoce que, si bien la intención con la que los escribió no ha cambiado a lo largo de todo este tiempo, «sí cambiaría algunas cuestiones coyunturales que han ido ocurrido a lo largo de estos dos años», matiza. De este modo, en el capítulo dedicado a Perú, por ejemplo, «no se recogen las últimas elecciones presidenciales, en las que ganó Pedro Castillo y que suponen un antes y un después en la política del país», relata el autor quien reconoce que ese capítulo está escrito antes de que eso ocurriera por lo que siente que no queda del todo completo ese texto. Sin embargo, sentencia que «hay muchos capítulos que están absolutamente completos, como los dedicados a figuras sindicales legendarias como Chico Méndez o César Chávez, en los que conté lo que quise y no cambiaría nada».

Gerardo Rodríguez disfrutó mucho escribiendo capítulos como el dedicado a huelgas históricas como la de la minería del carbón de la década de 1980 en Reino Unido, «en la que 200.000 mineros se pusieron en huelga durante un año, algo que ahora mismo parece impensable». De este modo, en general el escritor se siente satisfecho con el trabajo realizado aunque concluye que «siempre añadiría más capítulos porque hay muchas cosas que contar, aunque no me he propuesto escribir otro libro aún».

Rodríguez comenzó a escribir estos textos «porque había temas que me interesaban y que no veía reflejados en los periódicos que leía». «Creo que en algunas ocasiones los periódicos están muy centrados en la política local u occidental y se olvidan de otras zonas del mundo que también son importantes y necesitan ser conocidas por la sociedad», explica el profesor palmero, quien sostiene que «debemos superar ese etnocentrismo o dejar de tomar una parte por el todo» porque, continúa, «no hay que pensar que la zona del mundo en la que vivimos es la más importante o la única que merece la pena ser relatada».

El escritor recuerda que una vez le preguntaron al autor mexicano Juan Rulfo por qué había escrito la novela Pedro Páramo y él respondió que porque no la encontraba en la estantería. «Recordé aquella cita y la adapté para comenzar a escribir mi libro», asegura el palmero quien añade que, mientras que los periódicos se encargan de informar de las cuestiones de actualidad, «yo pretendía trasladar también al lector otras historias de otros rincones del mundo». Y todo ello lo ha acompañado de citas de diferentes autores de reconocido prestigio que ilustran algunas de las ideas que él aborda en sus escritos.