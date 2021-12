Diego Navarro asume la dirección de la primera sinfonía interreligiosa

El compositor y director de orquesta tinerfeño Diego Navarro se encargará de la dirección musical del proyecto intercultural Abrahamic Family House: Unitity of Three, una sinfonía en tres movimientos que ha sido compuesta para la inauguración del proyecto arquitectónico que incluye la construcción de una mezquita, una iglesia, una sinagoga y un centro educativo en la isla Saadiyat, en el corazón cultural de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos. El prestigioso productor Robert Towson encargó hace un año a Navarro la dirección musical de este proyecto que comenzará a ver la luz el próximo mes de marzo, cuando se produzca la grabación de la obra sinfónica en Cracovia. La segunda parte del proyecto incluye el estreno mundial de la composición en concierto en Abu Dhabi, previsto para los meses de octubre o noviembre del próximo año.

El proyecto arquitectónico obra de Sir David Adjaye OBE trata de capturar los valores compartidos entre el judaísmo, el cristianismo y el islam, sirviendo como una plataforma para inspirar y fomentar el entendimiento y la aceptación entre personas de todo el mundo. Se trata, de este modo, de una triple creación arquitectónica con la que se pone en valor el entendimiento mutuo, la coexistencia armoniosa y la paz entre las personas que conforman diferentes religiones que precisamente conviven en el lugar en el que está siendo construido, Abu Dhabi.

De este modo, será la primera vez que tres grandes templos de las religiones mayoritarias se construyan en el mismo emplazamiento y en territorio musulmán. Se trata de un acontecimiento histórico, para el que se ha encargado la composición de tres piezas sinfónicas correspondientes a cada uno de los credos y templos que serán escritas por los compositores John Debney –iglesia cristina–, David Shire –la sinagoga– y Ihab Darwish –la mezquita–. Es el director de orquesta isleño Diego Navarro el encargado de ejecutar la dirección musical de este gigantesco proyecto sinfónico de 80 minutos de duración en el que participarán tres coros representando a las diferentes religiones, así como diversos solistas internacionales de gran reconocimiento junto con la Orkiestra Akademii Beethovenowskiej de Polonia.

Robert Towson expresó ayer que The Abrahamic Symphony: Unity of Three «es un proyecto diferente a cualquier otro porque se trata del primer trabajo sinfónico interreligioso en la historia de la música». Por su parte, el tinerfeño Diego Navarro reconoció que supone «un inmenso honor el que hayan depositado en un artista tinerfeño su confianza para asumir la dirección de orquesta de ambos proyectos, tanto la grabación, como el estreno mundial en concierto». Consideró que la propuesta es «un acontecimiento cultural y religioso sin parangón, que trasciende todos los credos y con unos valores que incluso van más allá de la religión» y destacó que se lleve a cabo en un momento como el actual, puesto que «es una preciosa señal de esperanza».

Este proyecto arquitectónico –que ya se encuentra en marcha con notables avances– se gestó tras la visita y misa ofrecida por el papa Francisco en Emiratos Árabes y su encuentro con el gran imán Ahmed Al-Tayeb en febrero de 2019. El consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, en nombre de la Institución insular, mostró su apoyo al proyecto y a la labor desempeñada en él por Navarro puesto que este proyecto «sin duda dará mucho que hablar y con el que, una vez más, el nombre de Tenerife volverá a recorrer los cinco continentes en un evento histórico».