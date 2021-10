El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha adelantado que el bono cultural "de ninguna manera favorecerá el consumo de productos culturales que inciten a la violencia" y que además establecerá un tope para el gasto en oferta digital.

"Hay muchas cosas por concretar, pero no queremos de ninguna manera favorecer el consumo de productos culturales que inciten a la violencia y eso obliga a hilar muy fino", ha resaltado Iceta durante la rueda de prensa de presentación de los Presupuestos de su departamento.

Posteriormente, ha bromeado al ser preguntado por más detalles de esta medida, ironizando con que "no se van a subvencionar 'snuff movies'". "Cuando salga el listado, lo verán", ha resaltado, añadiendo además que el bono no estará 'dirigido' al consumo de productos culturales nacionales.

"Estamos recogiendo muchas ideas e inquietudes, pero no le vamos a decir a la gente qué cine ir a ver: va a haber un margen entre la política europea y de Corea del Norte, pero no le vamos a decir a cada joven en qué sala gastar el dinero", ha destacado, defendiendo además de al cine español, a las plataformas como "palanca importantísima del sector".

Iceta también ha incidido en que el gasto digital de este bono cultural --que serán 400 euros anuales para jóvenes de 18 años-- se "va a topar, para que la gente tenga que diversificar". También ha abordado la posibilidad de que haya bono cultural para todos los migrantes tutelados que cumplan 18 años, tal y como habían pedido las ONGs.

"Tenemos una restricción para la gente que haya cumplido 18 años y tenemos que tener a la gente censada: ciudadanos españoles y europeos con la residencia establecida podrán optar a ello. Pero veremos cómo se hace", ha apuntado.

También ha justificado la ausencia de los toros dentro de este bono. "Hemos hecho una opción, tampoco entra el diseño, ni la moda, ni la gastronomía. El concepto de cultura que tenemos en el ministerio es muy amplio y hemos decidido priorizar sectores concretos como el libro, la música, las artes escénicas o la danza", ha indicado.

Iceta ha recordado que a la Fundación Toro de Lidia se la "premia cada año" y el ministerio "no tiene la idea de dirigir el bono" hacia las corridas de toros. "Lo cual no impide seguir hablando con mucha gente y habrá que valorarlo. Los toros no están contemplados no porque no sean expresiones culturales, sino porque teníamos que fijar prioridades", ha añadido.

De hecho, Iceta ha abierto otra posibilidad, la de que el bono cultural pueda servir para pagar suscripciones de periódico. "Es una duda y una preocupación legítima, ¿preferimos que los jóvenes lean prensa?", ha puesto encima de la mesa. En cualquier caso, ha defendido que el bono cultural es "una gran oportunidad" para que los jóvenes "descubran nuevas cosas".