El Canto del Loco fue una de las bandas de pop rock más importantes del panorama musical español de finales de los 90. Dani Martín, David Otero, Jandro Vázquez y Chema Ruiz se convirtieron en auténticos ídolos, pero en 2010 y tras haberse marchado el batería poco antes, anunciaron que seguirían sus carreras por separado y que el grupo se disolvía. Sin embargo, un vídeo publicado en Instagram este domingo por Dani Martín ha sembrado las dudas -y ha desatado el entusiasmo- entre los fans, pues puede que aquel llorado adiós no sea definitivo. No sería la única banda de aquellos años que ahora vuelve a reencontrarse. Véase Ella Baila Sola.

El 6 de octubre en el horizonte

El vídeo en cuestión muestra al cantante de 'Lo que me dé la gana' como pasajero en un taxi, que se detiene ante un semáforo en rojo. La conductora lo reconoce y aprovecha entonces para entablar conversación con Martín: "Oye, perdona, ¿tú eres...?", le pregunta. "Sí", responde él. "¡Es que a mi hija le encantábais!", continúa la taxista. "Muchas gracias", dice Martín. Luego la taxista empieza a cantar uno de los 'hits' del grupo ('Zapatillas': "Quiero entrar en tu garito con zapatillas / Que no me miren mal al pasar / Estoy cansado de siempre lo mismo

La misma historia, quiero cambiar..."), y exclama: "¡Qué canciones más buenas!". "Gracias", responde Martín. Entonces la taxista se le queda mirando y le dice: "Oye, eres muy guapo, ¿no?". "Bueno, muy amable", contesta é sonriendo. Finalmente, ella no se aguanta y le pregunta de forma directa: "Entonces... ¿Vuelve El Canto del Loco?". Martín se queda callado, fundido en negro, y una fecha 6 de octubre de 2021.

Reencuentro con los orígenes

¿Será esa la fecha de la vuelta de El Canto del Loco? ¿Volverá el grupo solo para un concierto? ¿Habrá gira? En recientes entrevistas a Los40, Martín anunció que volvería a sus orígenes en su nuevo trabajo: "Me reencontré con las canciones de El Canto del Loco y decidí grabar 10 canciones en mi estudio después del confinamiento. Hemos hecho un disco que para mí representa lo que era El Canto del Loco, su espíritu, su actitud...", aseguró el cantante.

Creado en 1994 por Dani Martín e Iván Ganchegui, El Canto del Loco publicó cinco álbumes de estudio y vendió más de un millón de copias en el mercado, convirtiéndose en una de las bandas más importantes del panorama español entre 2000 y 2008.