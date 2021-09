La compañía teatral uruguaya El Galpón se estrena en Canarias en la inauguración de la tercera edición de la Muestra Escénica Iberoamericana (MEI). Su propuesta, Bakunin sauna, una obra anarquista –estreno en España–, se podrá ver hoy, 2 de septiembre, en el Teatro El Sauzal, así como el domingo 5 en el Auditorio Guía de Isora y el próximo viernes 10 en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna. La de hoy es tan solo la primera de las 40 funciones de 14 espectáculos que forman parte de la programación de esta nueva edición de MEI la que participarán nueve compañías de Canarias y América Latina.

El Galpón llega por primera vez a Canarias en plenos festejos por su 72 cumpleaños. Estas funciones se convierten en una cita importante para la compañía, que además se vuelve a subir al escenario estos días, por primera vez tras el estallido de la pandemia. Bakunin sauna narra la historia de Margarita, una vieja anarquista, especialista en computación cognitiva, que planea secuestrar en la sauna de un hotel en Las Vegas a Ema, la nueva gerente general de IBM para América Latina. El productor y secretario general de El Galpón, Héctor Guido, garantiza que se trata de «un espectáculo absolutamente divertido pero con un contenido de este mundo loco que estamos viviendo». El director, continúa el uruguayo, «ha sabido tratar todos estos temas con mucho humor porque este es uno de los caminos más maravillosos que tenemos en las artes escénicas para invitar a la reflexión».

Bakunin sauna se estrenó sobre los escenarios uruguayos en 2019 y formaba parte de los actos del 70º aniversario de El Galpón. «Nuestra intención era continuar con la obra porque tuvo un gran éxito pero llegó la pandemia y no ha sido hasta ahora cuando se está recuperando muy poco a poco la normalidad en los teatros», relata Guido y recuerda que estas son las primeras funciones el parón.

Santiago Sanguinetti es el creador y director de esta obra. Bakunin sauna supone la primera colaboración del dramaturgo con El Galpón y promete no ser la única puesto que, sostiene Guido, el escritor «forma parte de la nueva generación de dramaturgos de Uruguay, escritores con mucho éxito que están teniendo un gran impacto con sus obras debido a su aguda visión de la realidad».

Nuevas fórmulas

La pandemia no ha dejado indiferente tampoco a El Galpón. Ante el parón de los teatros debido a la crisis, se han reinventado y han estado desarrollando una serie para televisión que se estrenará a final de mes. «Hay que desafiar a la realidad», sentencia Héctor Guido quien añade que «no podíamos quedarnos como meros espectadores de la tragedia que estamos viviendo», y por eso El Galpón ha actuado con este nuevo contenido gracias al cual «hemos encontrado un lenguaje particular, que no es ni televisión ni teatro; es un lenguaje absolutamente atractivo y fascinante».