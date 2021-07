Los motores de Phe Festival están ya a pleno rendimiento. Dentro de apenas dos semanas –el viernes 30 de julio– tendrá lugar la inauguración de la primera cita oficial con uno de los principales eventos culturales del verano en Canarias, que en esta ocasión se celebrará el fin de semana del 20 y el 21 de agosto en Puerto de la Cruz.

Este jueves, de hecho, los responsables del festival anunciaron el nombre de otro de los artistas del cartel de esta edición. Se trata de Rufus T. Firefly, un grupo de rock alternativo de Aranjuez, actualmente formado por Víctor Cabezuelo (voz y guitarra) y Julia Martín-Maestro (batería y programaciones), Carlos Campos (guitarra), Miguel de Lucas (bajo) y Marta Brandariz (teclados). Esta banda se une así al cartel de músicos y bandas confirmados hasta ahora, un listado que incluye a referentes nacionales e internacionales como Zahara, Rigoberta Bandini, Ana Tijoux, Mujeres, Bizbaga, Mucho, Jack Bisonte o Pat Llombet.

Phe Festival es un encuentro de música y tendencias que mantiene también un compromiso con la esfera creativa gracias a la muestra colectiva que organiza cada año: Phe Gallery. La sexta edición del festival vuelve a apostar por el arte con una exposición colectiva que incluirá las creaciones de 17 artistas: 3TTMAN, Aldo García, Carlos S. Peña, Cristina Millares, Federoca Furbelli, Laura Díaz, Lis es Beth, Manez, Moneiba Lemes, Noa González, Oscar Lorenzo, Paco Sánchez, Pathosx, Paula Calavera, Pelucas, Raúl Artiles y Serge Arzoumanian. Alex Leto repite como comisario.

«La verdad es que este año hemos tenido una repercusión muy amplia en la convocatoria abierta», celebró Leto. El curador detalló que parte de las propuestas que finalmente podrán verse en la sala de exposiciones del Castillo de San Felipe responden a una selección entre los presentados. El resto han sido elegidos directamente por el comisario. «Ha sido muy positivo ver cómo la gente está vinculada al proyecto y sigue presentado, año tras año, sus propuestas artísticas», celebró.

Phe Gallery regresa en esta sexta edición del Phe fiel a sus principios y dispuesta a consolidarse como una plataforma de difusión del arte hecho en las Islas. «Ofrece un espacio abierto al encuentro y el diálogo, colaborando así con la promoción de la cultura como factor de desarrollo sostenible en Puerto de la Cruz», detallaron los organizadores. «Su objetivo es servir de medio para dar visibilidad y difusión a proyectos de nuevos autores y autoras que reflexionen principalmente sobre lo urbano y lo social», añadieron.

Leto ya está metido en el proceso de recepción de obras. «Estamos gestionando el tema de los transportes porque viene mucha obra desde Gran Canaria. Es el momento de la recibir las obras y en la semana del 26 comenzaremos con el montaje», detalló.

El listado de artistas escogidos para la edición de este 2021 incluye una amplia variedad de perfiles creativos. «Hemos optado por abrir el Phe Gallery a diferentes vertientes que no sean solo las convencionales. Vamos a tener mapping e instalaciones. Un poco de todo», adelantó el comisario.

La muestra estará abierta hasta el 28 de agosto en el céntrico Castillo de San Felipe, situado junto a la famosa Playa Jardín. La edición de este año llega marcada, como no podía ser de otra manera, por la pandemia sanitaria. Los efectos del covid han permeado en todas las esferas de la vida y los artistas, claramente, no están excluidos. «Hay un par de autores que van a generar obra ex profeso para la exposición. Una de ellas tiene una gran vinculación con la pandemia y con todo lo que hemos vivido. Va a tener un gran protagonismo. Será como la obra central de la muestra y contendrá un guiño a todo este calvario que hemos sufrido estos últimos años», precisó.

La edición 2021 de Phe Festival contará, asimismo, con una amplia programación de actividades paralelas que estarán agrupadas en temáticas que no solo incluyen el arte. También habrá deportes urbanos, yoga y, por supuesto, música. Los abonos para el festival están disponibles a través de Tickety.es.