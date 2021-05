La compañía Timaginas Teatro afronta una nueva aventura contando la que puede que sea, a su vez, una de las mayores hazañas logradas por el ser humano equiparable a la llegada a la Luna. Su nueva producción rememora la primera vuelta al mundo, el viaje más legendario de la historia de la navegación. Su estreno tendrá lugar los próximos 21 y 22 de mayo en el Teatro Leal de La Laguna.

La compañía de teatro tinerfeña Timaginas afronta estos días los últimos detalles del que será su próximo proyecto. Puede, además, que sea uno de los más ambiciosos de esta empresa, nacida en 2009 en Santa Cruz de Tenerife. Se trata de la obra Magallanes-Elcano. La primera vuelta al mundo y retrata la que es una de las mayores aventuras que ha protagonizado el ser humano a lo largo de la historia. «La nueva producción de Timaginas Teatro abarca una temática inédita hasta el momento en las artes escénicas de las Islas: la primera vuelta al mundo realizada por Juan Sebastián Elcano entre 1519 y 1522», reza la sinopsis de la producción, que cuenta con texto de Armando Jerez y música original compuesta por Jesús Martín Fernández.

En medio de las celebraciones de los 500 años de esta proeza inigualable, la pieza ha sido escogida por la Fundación V Centenario e incluida en el catálogo oficial del repertorio del Ministerio de Cultura como «cita obligatoria» de los actos que van a tener lugar en la efeméride. «De este modo, la repercusión nacional e internacional del proyecto tiene unas dimensiones que abarcan todas las ciudades magallánicas alrededor del mundo», celebran los responsables de la idea. Es necesario recordar que la capital tinerfeña es una de esas urbes destacadas por ser punto de paso de apasionante ruta de navegación. También lo son otras muchas: desde Sevilla a Río de Janeiro pasando por Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile o Cabo Verde. Todos esos escenarios se abren ahora como una oportunidad para los actores y actrices de Timaginas.

«Es un recorrido internacional sin parangón. Además está el País Vasco. Nos han llamado de allí a través de la Fundación. Ellos nos dan un logo, nos ponen en sus redes sociales y nos promocionan. No es lo mismo que yo presente la obra a que me avale una fundación del Ministerio. Estamos en negociaciones a ver si podemos hacerla en Guetaria, que es la ciudad donde nació Elcano. Ojalá podamos viajar más con ella pronto. Creo que es viable y sobre todo es un reto para nosotros que se de a conocer nuestro trabajo más allá de nuestro país», explicó Jerez, que además de encargarse de la dramaturgia interpreta al célebre marinero vasco.

La historia de este proyecto teatral se remonta varios años, cuando José Carlos Acha era concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y le propuso a Jerez crear una obra sobre esta fabulosa aventura para festejar su quinto centenario. La idea no prosperó pero quedó almacenada en la memoria del actor y dramaturgo hasta que su madre le regaló un libro sobre esta hazaña. «Me encantó, me pareció una aventura apasionante. Es una de las gestas más increíbles que me he leído nunca. Empecé a investigar con muchos más libros y nos fuimos a Madrid a ver una exposición al respecto que hizo el Museo Naval. Allí fue cuando pensé que detrás de todo eso había una obra teatral increíble y me decidí», recordó esta misma semana.

El estreno de la pieza tendrá lugar los próximos 21 y 22 de mayo en el Teatro Leal de La Laguna. Después llegarán otras representaciones, según avanzaron desde la compañía que dirige junto a Jerez la también actriz María Rodríguez Ortega. «Luego vamos a ir a Granadilla, la semana siguiente. También es puerto magallánico. La haremos además en el Guimerá, en Guía de Isora y en La Palma. Se están cerrando fechas poco a poco», explicaron. Además, el proyecto se inscribirá en el Circuito Insular de Tenerife y en el de Gran Canaria. «De las cinco naves que partieron, solo regresó una, La Victoria. Pero ahí no queda la cosa, salieron más de 250 hombres y llegaron solo 18, es alucinante. Fueron tres años navegando. Si te pones a pensarlo y te sitúas en el siglo XVI, es como viajar en un cascarón de nuez. Fueron los primeros en cruzar el Pacífico y nunca se esperaron que fuera tan grande. Allí estuvieron 90 días sin víveres, comiendo ratas y cuero. Es una aventura donde el ser humano se supera a sí mismo. Por eso me quedé fascinado, fueron superhéroes», aseguró Jerez.

Rodríguez, por su parte, destacó que haber sacado adelante esta producción en estos difíciles tiempos para la cultura ha sido otro «esfuerzo magallánico» y valoró sobre todo el apoyo que han recibido durante estos meses por parte de la Fundación Disa. Es probable que Magallanes-Elcano. La primera vuelta al mundo pase a formar parte del Festival Familiar Escolar que organizará esta entidad el año próximo. «También hemos recibido el apoyo de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife», añadió.

Otro de los aspectos a destacar es la escenografía, que ha sido diseñada para poder ser trasladada fácilmente. Incluye las cinco velas de las otras tantas naos que partieron de la Península y que se van cayendo en el escenario conforme los barcos se van hundiendo. «Aunque la escenografía de aquí será más complicada porque aprovecharemos el barco que tenemos de La Conquista, puede llegar fácilmente a cualquier parte del mundo. Podemos ir con nuestro vestuario y las cinco velas metidas en unas maletas», explicó Rodríguez. Ese vestuario, de hecho, está inspirado en los documentos históricos y lienzos que se conservan de los dos grandes protagonistas de la aventura: Magallanes y Elcano. Carmensa Rodríguez ha sido la encargada de diseñar y reproducir fielmente tanto las vestimentas como las enormes velas, lo que no ha sido tampoco tarea fácil.

El joven actor Andreas Figueiredo es, por su parte, el escogido para interpretar al célebre marinero portugués. «Él es nuestro Fernando Magallanes y se marca un papelón. La gente va a disfrutar muchísimo con él. Es muy difícil encontrar un actor que ponga acento portugués de forma natural y resulta que él es brasileño y además un especialista en acentos. Eso le da mucho empaque al personaje y físicamente también es muy similar», insistió Jerez.

Sobre el escenario pasarán en total ocho actores que interpretan a varios personajes. No ha sido fácil convertir en una obra dramática una aventura tan asombrosa que se extendió durante tres años. «Tardé un año en escribirla. Son tres años que tengo que reducir en ochenta minutos. Pasan mil cosas. Hay que contar solo las esenciales y conseguir que tenga un hilo. Es una especie de síntesis. Intenté reunir los puntos más importantes. Son como nueve capítulos, a pesar que habían pasado muchas mas cosas. Entre capítulo y capítulo hay un nexo de unión en el que uno de los personajes relata lo que ha pasado hasta entonces. La obra tiene un carácter muy narrativo pero hemos conseguido añadir acción», concluyó.