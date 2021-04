El poeta de origen peruano Mario Pera llega este jueves 22 de abril al Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) para protagonizar un encuentro junto al escritor canario Rafael José Díaz. La actividad dará comienzo a las 18:30 horas y la entrada es gratuita hasta completar aforo, aunque es necesario reservar plaza a través de internet.

Mario Pera (Lima, Perú, 1981) reside en Barcelona. Es abogado por la Universidad de Lima (Perú), diseñador gráfico y máster en Medios, Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, es director de la revista web Vallejo & Co. y de la editorial del mismo nombre. Obtuvo el Premio Ilustre Municipalidad de Cuenca en el Festival de la Lira (Ecuador, 2013). Ha publicado en poesía Preparaciones anatómicas (Perú, 2009 y Venezuela-Ecuador, 2020), Ruido blanco (Perú, 2011; 2015 y Ecuador, 2016), The Most Natural Thing. New American Poetry (Italia, junto a David Keplinger, 2016) e Y habrá fuego cayendo a nuestro alrededor (España, 2018); en antología, De este lado del cielo. Nueva antología de la poesía peruana (Chile, 2018); y en ensayo Fare l’America or learn to live in it? Italian immigration in Peru (Francia, 2012) y Comunicaciones marcianas. Revista Amauta, a 90 años de la vanguardia peruana (Perú, junto a Roger Santiváñez, 2019).