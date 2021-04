La iniciativa La literatura es femenina, que está llevando a cabo la Diputación del Común a través del Proyecto Demos, financiado por la Unión Europea, para reflexionar sobre el desequilibrio de género en este ámbito cultural, celebró, el pasado miércoles, en streaming, un encuentro entre las escritoras Elsa López y Fátima Martín, que contó con la presencia del coordinador del proyecto, Álex Leto y fue presentado por la adjunta de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común, Beatriz Barrera. En este diálogo se reflexionó sobre la importancia de los galardones literarios y cómo pueden impulsar las carreras y dar visibilidad a escritoras que están empezando.

López y Martín, que ambas han recibido premios literarios, coinciden en que los galardones son una puerta que se abre. En palabras de la primera, es una cadena: “En el momento en que te conocen, no solo los miembros del jurado, sino la prensa, supone mucho para cualquier escritora”. Esta creadora aclaró también que su primer premio le sirvió de mucho, pero que huye de la idea elitista de algunos respecto a los galardones: “No por tener premios eres mejor, no te da motivo para creerte el no va más”. Elsa López confesó que se había presentado a muchos premios, en secreto, que no le fueron concedidos; aún así, aconseja a la gente joven que lo haga”.

“De pronto te miran en todos lados, y en todos los sentidos: con una actitud, a veces muy crítica, y, en otras, te reciben con los brazos abiertos”, aseguró Fátima Martín, ganadora del Premio de Narrativa Torrente Ballester 2017. Esta escritora explicó por qué ella se presentó al concurso: “Me planteé presentarme a más de 20 premios, para medir qué posibilidades tenía y que diagnosticaran mi literatura”. Martín quería que su obra se editase, no pensaba en ganar. “Cuando me dieron la noticia casi me caigo de la silla, no entraba en mi imaginario esa opción”, dijo.

El mundo literario, en materia de premios, es un mundo complejo. Elsa López confesó pensarse mucho a qué concurso presenta qué obra: “Cuando me planteo presentarme un premio miro quién lo va a publicar si gano”. López comentó que ella se presenta a los premios “para que ese libro salga al mercado sin necesidad de hacer un viacrucis por un buen número de editoriales”.

El coordinador del proyecto La literatura es femenina, Álex Leto, ofreció datos de la gran brecha existente, incluso hoy en día, en los premios literarios. “En la última década solo han ganado más premios las mujeres que los hombres en 2013, 2019 y 2020”, explicó el coordinador del proyecto. Aun ganando el Torrente Ballester, Fátima Martín no ha tenido la experiencia de ser publicada por una editorial tradicional, ya que su novela la editó la Diputación de La Coruña. Martín aseguró que le gustaría también recorrer ese camino, porque en la edición digital, “hay un caos que no termina de encontrar camino. Como un torrente de agua en una tormenta”. Por su parte, Elsa López compartió que hay editoriales en las que “lo que prima es lo que merece la pena”. “En mis manos yo he tenido la biografía de Antonio el Bailarín (Antonio Ruiz Soler), y la historia de su relación con la Duquesa de Alba. Era un libro escandaloso, y decidí no publicarlo. Publiqué un libro del que aún tengo ejemplares sin vender, y de esto hace 30 años”, comentó como anécdota López. Asimismo, la autoedición también fue objeto de reflexión en este Diálogo. “Tiene que haber criterio, una orientación o asesoramiento”, advirtió Martín ante el peligro de realizar una inversión de esta envergadura.