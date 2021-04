El Festival de Música Antigua y Barroca de Puerto de la Cruz acoge esta tarde, a partir de las 18:00 horas en el Castillo de San Felipe, un recital de Cor Cererols. Durante el concierto, interpretarán piezas de Schütz y Bach. Marc Díaz se hará cargo de la dirección del nuevo encuentro musical del certamen portuense, que arrancó el pasado 24 de marzo y se extenderá hasta el 21 de abril.

Desde la organización del festival explicaron ayer que toda la información sobre esta cita cultural y la reserva de entradas puede realizarse a través del número de teléfono móvil 696 227 636.

Cor Cererols es un grupo que se fragua en “la amistad que los unió fruto de haber coincidido en la Escolanía de Montserrat y el deseo de hacer música juntos”. Tiene seis componentes y toma su nombre de otro músico que, en su día, fue escolano de Montserrat: Joan Cererols, compositor del barroco catalán.

Entre sus objetivos está interpretar y divulgar la música coral desde el siglo XV hasta la actualidad. Hacen un especial hincapié en la música antigua. El coro cuenta además con un conjunto de colaboradores habituales que le ayuda en función de las características de cada repertorio.

Fundado en 2018, debutó en 2020 con su primer trabajo discográfico, Cum Silentio. Este disco fue reconocido por los premios internacionales ICMA como uno de los mejores del año en la categoría de música coral. Hasta ahora, han actuado en el Festival Internacional de Órgano de Montserrat 2019 y en el Ciclo de Órgano de Barberà del Valles, entre otros muchos.

Al frente de la formación está Marc Díaz, nacido en 1993. Formado en el Conservatorio de Tarragona, cuenta con el grado profesional en órgano y se hará cargo hoy de tocar el clavecín durante el concierto. El programa escogido incluye, entre otros, Herr, Nun Lässest du deinen diener in Frieden Fahren, obras de Schütz, J. C. Bach y J. S. Bach; Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, SWV 432, de Heinrich Schütz (1585-1672) y Musikalische Exequien, Op. 7, SWV 279 – 281, también de Heinrich Schütz, entre otras.