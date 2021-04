El Auditorio de Tenerife acoge el domingo, a partir de las 11:30 horas, el cuarto concierto del ciclo Primavera Musical, que contará con la participación de tres agrupaciones de la Isla. El concierto arrancará con la banda de música XIX de Marzo, de San Juan de la Rambla que, bajo la dirección de Damián González, interpretará el pasodoble España Cañí, de Pascual Marquina, continuará con la marcha mora Kapytan, de Saúl Gómez, y finalizará con Moment for Morricone, donde mezclan temas del compositor italiano Ennio Morricone.

La formación de La Victoria, dirigida por Juan Antonio Domenech, arrancará su intervención interpretando con el pasodoble Claveles y castañuelas, de Ricardo Dorado, continuará con Rise of the firebird, de Sterver Reineko, y concluirá con Virginia, de Jacob de Haan. El primer concierto del mes de abril de Primavera Musical finaliza con la presencia de Amigos del Arte, de Güímar. Benigno González dirige este colectivo en la interpretación de la obertura de Los Vengadores, de Alan Silvestri; la obertura de Majestia, de James Swearingen; Bon Jovi-Rock Mix y The Mandalorian, de la serie Star Wars, de Ludwig Göranson.