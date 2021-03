La editorial Planeta ha hecha pública la fecha en que saldrá a la venta el relato autobiográfico de Miquel Montoro. 'Uep Mis aventuras en el campo' es un reflejo de quién es Montoro, de su esencia, sus creencias y sus valores del campo, “esos que siempre intenta mostrar en sus publicaciones en las redes sociales. Se hizo popular gracias a vídeos como Ses taronges o Hòstia, pilotes!, pero el secreto de su éxito está en la espontaneidad de un adolescente que en pleno siglo XXI declara que quiere ser payés, y que divulga contenido sobre las labores del campo, la agricultura y las costumbres de nuestros antepasados.

En este libro, Montoro relata cómo comenzó su aventura en YouTube y cómo ha llegado a ser quién es hoy. También ofrece recetas, cuenta su experiencia con el bullying y reflexiona sobre temas como el cambio climático o el futuro de la agricultura.

La editorial ha avanzado dos pasajes del libro: “Algunos dicen que soy payés, otros que soy youtuber. También he oído que dicen que soy famoso, y es cierto que a veces la gente me pide fotos por la calle, pero en realidad yo me veo de una forma diferente a como me ven los demás. Lejos de sentirme reconocido, vivo mi vida de la forma más sencilla que puedo: me considero un adolescente de catorce años que ama el campo y siente devoción por las tradiciones mallorquinas”.

Sobre el bullying: "Se reían de mí y abusaban de mi condición. Yo siempre he sido un chico diferente, no encajo en los cánones y eso siempre es un hándicap. Recibí insultos y degradaciones: se reían de mi físico, me ofendían diciéndome que estaba demasiado gordo o se burlaban de mi familia. Pese a todo, intenté no hundirme y buscar ayuda, pero no siempre la encontré donde tenía que estar".