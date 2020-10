"Creemos en el coraje de ser diferentes porque hace la vida rica y colorida"

"Elijo poner a mi payaso en una situación en la que no está adaptada, pero no porque sea mujer, si no porque no conoce la vida", explica Hélène Gustin, que da vida a la payasa Colette Gomette. Junto a su inseparable Anna de Lirium, ?actuó este viernes en el FIC con THE ONE & the one.

¿Hay diferencias entre un clown masculino y uno femenino? Si las hay, ¿cuáles son?

Es interesante ver cómo nos hacen esta pregunta una y otra vez, mientras que los clowns masculinos nunca han tenido que responder a eso. No hemos tenido que preocuparnos de ello en nuestra carrera.

¿Le sigue sorprendiendo al público encontrarse con rostros femeninos en este tipo de espectáculos?

Después de ver nuestro espectáculo, el público no vuelve a hacerse esa pregunta (risas ).

¿Cómo se conocieron y por qué decidieron hacer dúo?

Nos conocimos en un festival de mujeres payasas en Brasil en 2014 donde cada una de nosotras realizó su show individual. Quedamos impresionadas y nos parecieron curiosas y divertidas las enormes diferencias entre nuestros cuerpos. Las situaciones normales de la vida se vuelven divertidas solo por el hecho de que las hacemos juntas.

¿Con qué se encuentra el público en el espectáculo THE ONE and the one?

Es un viaje emocional salpicado por muchas risas. La gente se adentra en el mundo de Anna & Colette, le deseamos un viaje maravilloso.

Interpretan a dos personajes muy distintos pero inseparables. ¿Las diferencias a veces nos unen más que los puntos en común?

Creemos en el coraje de ser diferentes porque hace la vida sea rica y colorida. Nos gustan todos los colores. Para nuestros payasos, el mundo adquiere emoción porque somos muy diferentes la una de la otra.

¿Existe uno o varios secretos para garantizarse la risa del público?

¡Sí! La sincronización, la emoción y la sinceridad de los personajes. Pero eso no significa que esa fórmula siempre funcione. Tenemos que estar siempre despiertas y en el aquí y ahora. Nunca podemos confiar en lo que funcionó ayer. El público es diferente cada vez y el payaso tiene que respirar con el público. Ser payaso es una profesión que hay que aprender y entrenar durante muchos años y el aprendizaje nunca se detiene. Un secreto es conocer muy bien al personaje para poseerlo y otra cosa es la técnica. Por ejemplo cómo escribir una pieza de payaso, conocer las reglas que ayudan a crear risa con mayor probabilidad, etcétera.

Este 2020 está siendo un año histórico por razones lamentables, ¿se puede sacar una sonrisa incluso en medio de la pandemia?

La vida es dura en este momento e incluso necesitamos más payasos para aguantar la realidad. La gente necesita ser resiliente y los payasos ayudan a serlo, a encontrar fuerza. Solo reír ya ayuda y fortalece el sistema inmunológico. Cuando el mundo va mal, necesitamos más sonrisas y risas ya que ayudan a las personas a recuperar la confianza en la vida. Estamos en un mundo cada vez más individual y los payasos vuelven a unir a las personas, incluso más allá de la pandemia. En nuestra sociedad queremos que cada vez más personas sean perfectas, triunfen, que ganen mucho dinero y que sean los mejores para todo. Los payasos nos recuerdan que es bueno tener faltas, muestran el lado humano con sus fallos. El payaso magnifica las fragilidades y dice que es bueno ser frágil.