TEA inaugura el ciclo Música y forma

TEA Tenerife Espacio de las Artes, centro de arte contemporáneo que depende del Área de Cultura, Educación, Juventud y Deportes del Cabildo insular de Tenerife, que dirige la consejera Concepción Rivero, inaugura este jueves (día 6), a las 19:00 horas, el ciclo de encuentros y conferencias Música y forma. Este primer encuentro, titulado Pauline Oliveros. Una conferencia sonora, estará a cargo del director artístico del C3A Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (Córdoba), Álvaro Rodríguez Fominaya. La conferencia recorrerá la trayectoria de Pauline Oliveros con motivo de su primera retrospectiva y durante la misma se tendrá acceso a una selección de sus composiciones. La exposición dedicada a Oliveros, comisariada por el propio Rodríguez Fominaya, se exhibe en el C3A hasta enero de 2021.

El ciclo Música y forma abre una reflexión sobre el lenguaje musical y su presencia, no siempre explicita en el ámbito del arte en el siglo XX. Al igual que se producen cambios radicales en la percepción y tratamiento de la imagen se produce también, un cambio radical en la concepción de la música. Este ciclo pretende establecer una relación estrecha entre creadores y creadoras que abren esos procesos y los expanden es su práctica.

Esta actividad es gratuita pero con aforo limitado y reserva previa. Las personas interesadas en asistir a esta presentación deberán solicitar su plaza enviando un correo a tea@tenerife.es con su nombre, un número de teléfono de contacto y su número de DNI. Las personas que asistan a este acto deberán hacer uso de las mascarillas.

Pauline Oliveros (Houston, 1932- Kingston, 2016) fue una pionera de la música electrónica y creadora del concepto de la Escucha Profunda. En los años 60 participó en la fundación del San Francisco Tape Center, del que fue primera directora tras su integración en Mills College. Su trabajo en el ámbito de la improvisación, la meditación, la performance, la música electrónica y su labor como académica, editora y activista, desborda cualquier intento de clasificación. Su investigación en torno a la escucha y el sonido, culminó con la creación de la Deep Listening Band y la fundación del Deep Listening Institute (Ahora el Center for Deep Listening en Rensselear, Troy, Nueva York).

Pauline Oliveros colaboró con muchos de los grandes músicos, coreógrafos y artistas de su época, entre los que están Terry Riley, John Cage, David Tudor, Merce Cunningham, Elaine Summers, Alison Knowles, Allan Kaprow, Paula Josa-Jones, Deborah Hay, Sonic Youth, Susan Marshall e IONE.

Álvaro Rodríguez Fominaya es director artístico del C3A desde abril de 2017, y Faculty at Large de la School of Visual Arts (Nueva York). En el C3A es responsable de los programas que desarrolla el centro, incluyendo exposiciones, residencias, fachada mediática y música experimental. Durante su mandato se han realizado, entre otros, encargos con Yoko Ono, Daniel Canogar y Jim Campbell, muestras de SUPERFLEX, Dinh Q. Lê, Pauline Oliveros, Regina de Miguel y Leonor Serrano Rivas, y actuaciones de Thomas Köner, Du Yun, Philip Jeck, Clara de Asís o Jana Winderen. Más de 50 artistas andaluces, españoles e internacionales han estado en residencia en este período, incluyendo Montserrat Soto, Ana Prada, Pablo Capitán, Fuentesal y Arenillas, Wei Leng Tay o Adeel Uz Zafar.

Ha sido comisario del Museo Solomon R. Guggenheim desde 2011 hasta 2015, con responsabilidad principal sobre las exposiciones y colección del Museo Guggenheim Bilbao. En este museo ha comisariado, entre otras, las siguientes exposiciones: El Espejo invertido. Arte de las colecciones del MACBA y la Fundación la Caixa; Selecciones III. Obras de la Colección del Museo Guggenheim Bilbao; Antoni Tàpies. Del objeto a la escultura (1964-2009); Garmendia, Maneros Zabala, Salaberria. Proceso y método; Niki de Saint Phalle. Retrospectiva; Jean-Michel Basquiat: Ahora es el momento y Yoko Ono. Half-A-Wind-Show. Retrospectiva. Asimismo, ha sido conservador fundacional de la Sala Film & Video de este museo, con exposiciones de Christian Marclay, Ragnar Kjartansson, Rineke Dijkstra, Kimsooja y Shahzia Sikander.

Entre 2008 y 2011, ejerció como Director Ejecutivo/Comisario de Para/Site Art Space, Hong Kong. Durante este período comisarió exposiciones como This Is Hong Kong (con itinerancia a Kuandu Museum of Fine Arts-Taipei, LOOP Alternative Art Space-Seoul, Kunsthalle Wien-Vienna, y otros), Shahzia Sikander: Authority As Approximation, Jompet: Third Realm, Acconci Studio + Ai Weiwei: A Collaborative Project, Surasi Kusolwong: Golden Fortune (Good News Is Coming) y Dan Perjovschi: Hong Kong First.

Entre 2002 y 2008, trabajó en el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) de forma consecutiva como conservador, conservador Jefe y Director en funciones, donde organizó bajo su dirección exposiciones monográficas de Paul Klee, Jean Tinguely, Niki de Saint Phalle y Joseph Kosuth, así como las exhibiciones colectivas Weather Report. Cambio climático y artes visuales; Scrabble: Vídeo, Lenguaje y abstracción; y ¡Viva La Muerte! Arte y muerte en Latinoámerica.

Además de su trabajo curatorial, ha sido profesor del Sotheby's Institute of Art, Singapur, profesor a tiempo parcial de la Escuela de Medios Creativos de la City University of Hong Kong y líder del Programa de Formación Curatorial del Jockey Club-Para/Site Art Space-Hong Kong, y ha colaborado con numerosas publicaciones de arte. Rodríguez Fominaya ha completado el Programa de Postgrado de Estudios Curatoriales de la Fundación la Caixa en Barcelona.