Muere Leon Fleiser, el 'Obi-Wan Kenobi' del piano que tocaba con una mano

El pianista norteamericano de origen judío Leon Fleisher, que durante décadas tocó únicamente con la mano izquierda a causa de una grave lesión en la derecha, ha fallecido este domingo en un hospital de Baltimore a los 92 años, según ha informado su hijo Julian en un tuit publicado hace unas horas.



"Mi padre murió hoy. El último de su clase, fue un monje que trabajó en la Iglesia de la Música", dice su hijo, quien recomienda en el mismo tuit la lectura de un artículo sobre su padre que escribió en 2004 el crítico musical del New Yorker Alex Ross, "una hermosa pieza sobre él que todavía suena a verdad", señala Fleisher.





My dad died today. The last of his kind, he was a monk who toiled away in the Church of Music. @AlexRoss wrote a beautiful piece about him that still rings true. He was also a nice guy. A good friend who laughed at all my jokes. I will miss him, but the melody lingers on. https://t.co/GOnUKY4InJ