El tinerfeño Ignatius Farray publica en octubre sus primeras memorias

Las primeras memorias de Ignatius Farray llegan a las librerías españolas en breve de la mano de Platena y Temas de Hoy. "Como no sabíamos si lo que contaba era rigurosamente cierto, le pedimos que incluyera un centenar de fotografías y documentos nunca antes vistos", explicaron ayer desde la editorial, que prevé el lanzamiento definitivo de este libro para el próximo mes de octubre, concretamente el día 6. Con 256 páginas, el ejemplar tendrá un coste de 18,90 euros, según adelantaron ayer los responsables de la publicación en un comunicado de prensa' .

Ignatius Farray es al humor lo que el agua es a la vida, es decir, un elemento necesario. No porque sea parte del trío radial más importante de las últimas dos décadas en España ( La vida moderna); no porque tenga un Premio Ondas, haya estado nominado a los Emmy y convoque a miles de personas en sus monólogos humorísticos cada año; no. Ignatius es necesario porque es imprevisible.

Vive como un mendigo, baila como un rey puede definirse como un viaje a la cabeza dislatada de Ignatius. Un recorrido tan improbable como real desde una sala de catequesis en Tenerife hasta los escenarios y platós de Madrid, con escalas en Londres y Móstoles. ¿Cuándo nuestro héroe dejó de lado al niño Juan Ignacio y se convirtió en Ignatius? ¿Qué tuvo que pasar para que se erigiera como el comediante más comprometido y surreal de nuestro país?

Juan Ignacio Delgado Alemany bien podría ser una versión canaria de Jesucristo, pero decidió dedicarse al humor. Es monologuista, actor, guionista y hasta cantante del grupo post-punk Petróleo. Nació en Granadilla de Abona (Tenerife) en 1973 y estudió Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Poco después de licenciarse pasó un par años en Londres, antes de regresar a España para partir en dos la historia del humor español. Ha aparecido en el programa Nuevos cómicos de Paramount Comedy, fue colaborador de Noche sin tregua. También participó en el magazine de humor surrealista Muchachada Nui y La hora chanante. Desde 2014 es parte del programa La vida moderna y también participa en La resistencia.