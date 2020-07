"La familia se reúne con 'Masterchef' y eso no pasaba desde el 'Un, dos, tres'"

Encontramos a Macarena Rey, la jefa máxima de Shine Iberia, la productora de bombazos como 'Masterchef', en su salsa: en medio de un rodaje en el mercado de la Boqueria de Barcelona, supervisando todo para que esté como su fino olfato le dicta. Vive su trabajo con pasión. Tanto, que no paró ni cuando hace un tiempo la eligió un cáncer de mama. Con los fracasos se crece, sostiene, pero se le iluminan los ojos al enseñar la curva ascendente de las audiencias del talent culinario. "Nos lanzamos a un proyectazo: una serie sobre Miguel Bosé, que nunca se había abierto y por primera vez lo contará todo; somos muy amigos".

Este Masterchef no ha sido fácil. ¡Pero cómo ha subido la audiencia!

Nadie sabe ni se puede llegar a imaginar lo que nos ha costado terminar esta temporada. Hemos grabado en plena pandemia. Y a los concursantes los hemos confinado, porque si se iban a sus casas, y luego tenían que hacer cuarentena, se nos juntaba la grabación con la del celebrity.

Uno de sus éxitos es reunir a la familia alrededor de la tele.

Esa es una de las cosas más bonitas. Desde el Un, dos, tres no pasaba. Y eso que ahora hay muchas más opciones.

¿Y es también el de typical spanish?

Sí, es superfamiliar. Ahora, en lugar del viernes se emitirá el lunes. Confío mucho en el cambio. Vamos a aprovechar esa cita de los lunes que teníamos en TVE. Además, ¿quién está en casa los viernes durante el mes de julio?

¿Cómo ha afectado la pandemia a la productora?

No nos podemos quejar, porque tenemos un índice de renovación del 80%. Maestros de la costura también nos da muchas alegrías. Y el confinamiento nos ha beneficiado, porque la gente se ha dedicado a coser. La firma de máquinas de coser Alfa se ha quedado sin existencias. Y eso se ha reflejado en el número de inscritos: 6.000. Y aún hay tiempo para apuntarse hasta septiembre.

Tiene 800 personas a su cargo. ¿No le produce respeto?

Casi 1.000 con Portugal. Tengo mucho respeto. Me enfrento a cada nueva temporada con el miedo de si será la última. Porque la televisión te enseña que no sabes nada. El mando a distancia es nuestro mayor enemigo. Para que Masterchef, un programa que lleva ocho años y 200 emisiones, no canse hay que reinventarlo con nuevas pruebas y castings muy diferentes.

Un buen casting es vital.

En el celebrity hago mucho hincapié en que no tengan que ver el tono de una edición con la otra. Y este casting tiene una política del nivel como Celia Villalobos, que tiene mucho carácter y le gusta mandar, un cómico como Flo, La Terremoto de Alcorcón, Perico Delgado... Es una mezcla muy potente.

Le gusta estar muy encima de todo. Y pisar el terreno.

No soy una persona de despacho. Siempre voy al último casting. Y a los de Madrid y Barcelona, porque es una ciudad muy importante por su gastronomía. Es que el casting es la herramienta para hacer un programa de éxito. Yo les hago un briefing: "Esta edición me gustaría esto y esto. Buscadlo". Y a veces aparece. Albert, de Masterchef junior 7 era gloria bendita. Un Flo de pequeñito.

Dice ser buena vendedora.

Yo soy comercial. Si no me dedicara a esto, vendería otra cosa. No tengo pudor en decirlo, porque estoy orgullosa de ello. Eso sí, necesito verlo, creérmelo.

Aun así conocerá el fracaso.

El fracaso es fundamental para crecer. La tele te da un baño de humildad diario. Los programas pueden no funcionar, porque no dependen al 100% de ti, pero debemos estar orgullosos de ellos.

Ahora su reto es la ficción.

Sí. Era una zona desatendida porque crecimos en entretenimiento muy rápido y la ficción requiere tiempo y paciencia. Pero ahora hemos decidido lanzarnos con un proyectazo, una serie sobre Miguel Bosé, en el que yo creo muchísimo. Miguel es una persona muy privada y reservada, nunca se había abierto y por primera vez lo contará todo. Y lo hará de nuestra mano, porque somos muy amigos desde hace muchos años. Como hermanos.

También es usted muy discreta. Pero ha querido hablar del cáncer de mama que sufrió.

Eso cambió mis prioridades, pero no me hizo parar, porque en nuestro gremio es complicado. Aparte, soy muy apasionada de lo que hago. Sin pasión es muy difícil avanzar y crecer. Y lo conté ya curada, porque no pretendía dar pena, sino que la mujer trabajadora supiera que se puede trabajar con eso. Yo soy muy peleona y estaba convencida de que lo superaría. Debes ponerte ese objetivo.

No le da importancia a sus títulos nobiliarios. Solo al trabajo.

Es que yo no he hecho nada para tener eso. ¿Cómo voy a estar orgullosa? Estoy orgullosa solo de lo que he hecho. Shine Iberia es una productora que está creada desde cero. Y estoy orgullosa de que en el confinamiento no hayamos trenidoq ue recurrir a un ERTE. Hemos invertido mucho en seguridad para seguir grabando y no tener que despedir a nadie.