Atteneri Calero: "En estos días tan grises, los artistas han llenado de color los hogares"

Atteneri Caro y Leo Romero son los componentes del dúo Nada en los Bolsillos. Han compuesto y producido Cuento contigo, tema que da voz a los pequeños comercios de Güímar y que ha superado, en muy pocos días, las 50.000 reproducciones. Los artistas y el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de la localidad quieren tenderles la mano a los autónomos y pequeñas empresas, que ahora, más que nunca, necesitan la ayuda de sus vecinos.

¿Qué factura le ha pasado a usted el coronavirus?

Afortunadamente me pilló en casa, con la familia y en mi isla. Fue una suerte porque la semana anterior habíamos tenido un concierto. Teníamos el año prácticamente cerrado. Ha sido complicado encajarlo pero solo los primeros días. Luego tienes que adaptarte porque el mundo sigue, aunque de otra manera. La vida continúa y tienes que adaptarte para poder sobrevivir.

¿Saben ya si podrán retomar esa agenda de conciertos que comenta?

Está todo en el aire. De momento no hay ninguna respuesta y es normal. Sí que es verdad que se está viendo un interés por parte de los organizadores y de entidades públicas para que la cultura no muera. No como en otras crisis anteriores. Parece que en esta ocasión sí se está viendo la voluntad de que podamos seguir adelante.

Un soplo de aire fresco en medio de esa incertidumbre ha sido el éxito de Cuento contigo, ¿Cómo surgió la idea de grabar una canción para apoyar al pequeño comercio?

Somos de Güímar y nos conocíamos, claro. El presidente del CIT, Luis Marrero, me habló de la preocupación de los comerciantes, de las pequeñas empresas y los autónomos. Güímar tiene un comercio muy rico. Ellos pretendían comenzar una iniciativa en apoyo a este sector y querían que llegara a todo el mundo. En esos días yo estaba en casa y subí unos pequeños vídeos míos con la guitarra, al igual que hacía mi compañero, Leo Romero. Me dijo si nos parecía hacer un tema para apoyar esta iniciativa. Me encantó la idea porque yo soy de la opinión de que el arte hace que las cosas lleguen más. La música hace que el mensaje llegue mejor que un texto o un cartel. Quisimos hacer una canción bonita para nuestro pueblo, para Güímar, y así surgió. Está enfocada para nuestro municipio pero hemos tenido la suerte de que ha traspasado fronteras y en los primeros días ya llegamos a 50.000 reproducciones solamente en redes sociales. Se desbordó de una manera tan positiva.

Han tenido en cuenta a todo el pueblo, ¿verdad?

En el vídeo de la canción salen los pequeños comercios, los dueños, los trabajadores, etc. Hemos llegado a tanta gente y toda esa gente lo ha compartido. Ha gustado tanto que estoy muy agradecida.

Usted es también la compositora del tema. Hay varios detalles a lo largo de la canción....

Sí, salen los aplausos en homenaje a todo el sector de trabajadores que ha seguido activo y el bucio, que es una peculiaridad de las islas. Es una seña de identidad, en muchos sitios, sobre todo aquí en la comarca de Güímar, salían y lo tocaban a las siete. Hay además una parte de la canción dedicada a las personas que desgraciadamente nos han dejado.

¿Qué hubiera sido de esta crisis sin la música?

Esa ha sido la clave para que hayan tomado conciencia quienes tienen que tomarla. El sector de la cultura, en general, debe ser apoyado. En estos días tan grises, los que han llegado de color los hogares han sido los artistas. Lo hacen con monólogos, con series, con música y conciertos online. Desde los que están en primera línea hasta los más pequeños. Nos hemos volcado porque también es cierto que nos ayuda a nosotros a mantenernos a flote. Creo que también es una obligación. El público siempre está, en los mejores momentos y en los peores. Nada en los bolsillos ha tenido siempre un público muy fiel, teníamos la necesidad de decir 'cuenta conmigo'. Por eso la canción se llama Cuento contigo y por eso el CIT de Güímar lo quiso enfocarlo así. Están haciendo una labor grandiosa y nosotros hemos ayudado de la forma en la que podíamos.

¿Hay ganas de volver a los escenarios?

Estamos ansiosos. Pero tanto Leo Romero como yo somos muy prudentes, ahora toca cuidarse para cuidar. Queremos ver la manera adecuada de volver. Por eso estamos activos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram y Youtube. Es una manera de seguir conectados. Pero claro, donde esté un público y unas palmas... Ahora valoramos todos esos momentos, todas esas emociones. Creo que vamos a salir más reforzados. Los primeros días fueron complicados porque el mundo se bloqueó y la creatividad también. Luego fueron las personas las que nos han hecho estar ahí y volver a confiar.