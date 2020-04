J.K. Rowling revela que tiene coronavirus pero ya está "completamente recuperada"

La célebre creadora de 'Harry Potter', J.K. Rowling, ha revelado que podría haber padecido coronavirus y que está recuperándose de la enfermedad provocada por el Covid-19. La escritora ha querido contar su experiencia y ha compartido un vídeo en el que un profesional sanitario explica cómo aliviar los síntomas respiratorios.



Ha sido en redes sociales donde Rowling ha declarado estar "completamente recuperada" de sus síntomas, que eran leves. "Por favor, ved este vídeo del Hospital de Queens, en el que se explica cómo aliviar los síntomas respiratorios. Durante las últimas dos semanas he tenido los síntomas del Covid-19 (aunque no me he hecho el test) y decidí seguir los consejos del doctor. Estoy completamente recuperada, me ayudó mucho", escribió en Twitter.



La autora quiso agradecer las palabras de apoyo de sus seguidores y del público. "¡Gracias por vuestros mensajes de apoyo y cariño! Me siento completamente recuperada y quería compartir estas técnicas que recomiendan los médicos, no cuesta nada, no tiene efectos secundarios y pueden ayudar mucho, tanto a vosotros como a vuestros seres queridos. Manteneos a salvo", continuó escribiendo.



Thank you for your kind and lovely messages! I really am completely recovered and wanted to share a technique that's recommended by doctors, costs nothing, has no nasty side effects but could help you/your loved ones a lot, as it did me. Stay safe, everyone x