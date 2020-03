El aviador que destapó lo invisible

'Antoine, la increíble historia del creador de El Principito' es la pieza encargada -esta noche a las 20:30 horas en el Teatro Guimerá- de inaugurar el calendario teatral del Festival Canarias Artes Escénicas (CAE). En esta tercera edición, el proyecto artístico ha programado 22 actividades que tendrán lugar en seis de las islas del Archipiélago. En esta primera cita, el público que acuda al recinto cultural capitalino tendrá la oportunidad de conocer la fascinante vida del autor del legendario libro, Antoine Saint-Exupéry. Actores de lujo y música de Los Elefantes ponen el broche de oro a la propuesta.

"He aquí mi secreto, que no puede ser más simple: sólo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible para los ojos". Esta es una de las frases más conocidas de El Principito. Considerado uno de los mejores libros del siglo XX, es la obra francesa más traducida de la historia y acumula más de 140 millones de copias vendidas en todo el mundo. Pese a eso, la fascinante historia de su creador, Antoine de Saint-Exúpery, no es lo suficientemente conocida.

La tercera edición del Festival Internacional Canarias Artes Escénicas (CAE) trae esta noche a la Isla una aproximación musical y poética a la vida de este escritor y aviador francés. Se trata, además, del estreno oficial de una pieza que luego hará temporada en el Teatro Calderón de Madrid justo antes de proseguir con una gira que lo llevará por todo el país hasta el año que viene. Antoine, la increíble historia del creador de El Principito levantará el telón del Teatro Guimerá a partir de las 20:30 horas.

Ignasi Vidal (Barcelona, 1973) es el creador y director de este musical. "Es una idea original de Darío Regattieri, el productor", explicó el también actor. "Me encargó esta historia y lo que hice básicamente fue investigar sobre la vida del autor. Teníamos claro que no queríamos escribir una obra sobre El Principito porque antes ya se habían hecho muchas otras. Sin embargo no se había hecho nada para teatro sobre la vida del escritor. Así que fuimos directamente a bucear en su historia", añadió.

Un elenco de nueve actores encabezado por Javier Godino ( El secreto de sus ojos, Ventajas de viajar en tren) es el encargado de dar vida a lo que Vidal define como "una biografía muy curiosa del autor. Comprobamos que su obra es una constante escenificación de su vida".

Porque la de Saint- Exúpery es, en sí misma, toda una aventura. Nacido en Lyon en 1900, desde muy pequeño soñó siempre con volar. Y lo logró. Trabajó como piloto para varias empresas de correos y transporte aéreo en África. No dudó en enfrentarse a los mayores retos y se embarcó en espectaculares intentos de batir récords aéreos que a punto estuvieron de costarle la vida. Para terminar de forjar la leyenda, su vida terminó en misteriosas circunstancias durante la Segunda Guerra Mundial. Desapareció sin dejar rastro mientras realizaba un vuelo de reconocimiento en julio de 1944. Los restos de su P-38 Lightning no fueron localizados en las profundidades del Mediterráneo hasta el año 2000.

"Contaremos la vida del autor a través de su libro más conocido, El Principito. Establecemos un paralelismo entre las escenas de su obra y la vida del autor. Usamos su libro para escribir una especie de memoria poética sobre su vida", detalló Vidal. Y ahí es cuando entra en juego el músico Shuarma, líder de Los Elefantes, que han sido los encargados de componer la banda sonora de Antoine. "Tuvimos la idea de crear música para las partes de El Principito, aquellas que salen en el libro. Establecimos dos planos: el de la realidad y el de la ficción. En el de la realidad vemos la vida del autor y en de la ficción El Principito. La música acrecienta la parte mágica del libro", aseguró.

Antoine, como El Principito, no es una producción destinada solo a los más pequeños. "En todo caso está dirigida a un público familiar", matizó el director. "Básicamente es una función que tiene un carácter filosófico y un tinte político porque él vivió en una época muy convulsa", explicó. "Es una propuesta que invita a reflexionar desde un lugar creativo, desde un sitio donde se permite soñar", sentenció.