'Dios es mujer y se llama Petrunya' se proyecta en el TEA

El centro de arte contemporáneo TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta desde el viernes hasta el domingo, 16 de febrero, en dos sesiones que empiezan a las 19:00 y las 21:30 horas, la película Dios es mujer y se llama Petrunya, de la directora macedonia Teona Strugar Mitevska. Esta película, especialmente recomendada por el Ministerio de Cultura para el fomento de la igualdad de género, muestra la fuerza y la valentía de una joven que planta cara a las poderosas leyes del patriarcado reclamando la cruz que había conseguido al participar en un evento reservado tradicionalmente a los hombres.

En Stip, un pequeño pueblo de Macedonia, cada mes de enero tiene lugar el mismo festival: uno de los sacerdotes de mayor rango eclesiástico lanza una cruz al agua para que los hombres se peleen por buscarla. Se dice en la religión del país que aquel que la encuentre tendrá para siempre buena suerte en la vida y prosperidad, algo en lo que todos ellos por supuesto creen. Sin embargo, este año es una mujer, Petrunya quien tiene la suerte de encontrarla, algo sin precedentes y que supondrá un enorme revuelo.



Dado que vive en una sociedad basada en antiguos códigos morales y sociales, la comunidad de hombres se siente con el derecho de estar enfadados y frustrados por la situación. ¿Cómo es posible que una mujer se haya atrevido a hacer lo mismo que ellos, teniendo éxito en el proceso? Sin embargo, Petrunya se siente la legítima ganadora del concurso y no está dispuesta a devolver la cruz bajo ningún concepto. Todo se pondrá en su contra y sin embargo ella se mantendrá firme con una decisión que no gustará en su país. Petrunya tendrá que luchar: contra los hombres de la localidad, contra el mundo, contra el sistema.



Premios y producción

Presentada en el Festival de Cine de Berlín de 2019, la película participó en el Festival de Cine de Sevilla, donde consiguió dos galardones: Mejor Actriz y Premio Women in Focus. Además, este filme se alzó con el Premio Lux del Parlamento Europeo. Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Stefan Vujisic, Suad Begovski y Simeon Moni Damevski encabezan el reparto de Dios es mujer y se llama Petrunya, un trabajo que se pasa en versión original en macedonio con subtítulos en español. Las entradas para poder ver este filme se pueden adquirir en la taquilla de TEA con antelación y a través de la web de TEA www.teatenerife.es.

Teona Strugar Mitevska (Macedonia, 1974) trabajó de niña como actriz, estudió pintura y diseño gráfico y posteriormente viajó a Nueva York para estudiar cine en el programa MFA de la Escuela de Arte Tisch. Hizo su debut como directora de cortometrajes en 2001 con Veta (Premio Especial del Jurado en el Festival de Berlín de 2002). Su primera película, How I killed a saint, compitió en el Festival de Cine de Rotterdam en 2004.

Su siguiente película fue I am from titov veles y gracias a ella recibió el Premio Especial del Jurado en 2007 en el Festival de Sarajevo y fue seleccionada ese mismo año para la sección Discovery del Festival de Toronto, la sección Panorama del Festival de Berlín de 2008 y el premio ACID del Festival de Cannes. Después realizó The woman who brused off her tears, estrenada en 2012 en la Berlinale.

En 2013 Teona Strugar Mitevska dirigió la película Teresa and I, un largometraje documental sobre la Madre Teresa de Calcuta, su vida y obra desde la perspectiva de la mujer actual. La película When the day had no name también tuvo su premiere internacional en Panorama Special del Festival de Berlín en 2017.