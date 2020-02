Guillermo Ríos rodará en Tenerife su primer largo como director

El Día

santa cruz de tenerife

El director y productor tinerfeño Guillermo Ríos se lanza a la dirección de su primer largometraje, Solo una vez, un drama que desentraña la sutileza, a veces la brutalidad, con la que los seres humanos pueden dañar a otros a través de pequeños o grandes actos de violencia psíquica o física.

Ríos desembarca en este proyecto de la mano de Eduardo Campoy para Álamo Audiovisual AIE 4ª Parte y Álamo Producciones Audiovisuales. Con más de 70 largometrajes a sus espaldas, Campoy produjo, entre otras, Guarapo, Mambí, Un franco 14 pesetas, La niña de tus ojos o El mejor verano de mi vida.

"Ya había trabajado con la empresa de Guillermo Ríos realizando el service de algunas de las producciones que hemos rodado en Canarias" explica Campoy. "De hecho", continúa, "Guillermo fue el jefe de producción de Hasta que la boda nos separe, que se estrenará el próximo 14 de febrero, durante el rodaje en Tenerife, así es que, por diversas razones, lo conozco desde hace tiempo".

El productor tenía entre manos la obra de teatro Solo una vez, de Marta Buchaca, con quien ya había trabajado en Litus. En esta ocasión, se trataba de un tema muy actual, el machismo y la violencia de género, y vio en el joven director canario a la persona adecuada para rodarlo. "Lo conocía bien y pensé que este drama de carácter social era una temática muy del estilo de Guillermo".

Solo una vez cuenta la historia de Eva y Pablo, una pareja de profesionales que tiene que acudir a la consulta de Laura, una psicóloga especialista en violencia machista, cuando él es denunciado por maltrato. Laura, por su parte, sufre las consecuencias de tratar de proteger a las mujeres de los maltratadores. "Siempre me han interesado los temas sociales" refuerza Ríos.

"Este guion de Marta Buchaca, que sin duda debe sustentarse en un elenco muy solvente interpretativamente hablando, es perfecto para mi como debut en el largometraje porque es un reto enorme y es importante sentirte cómodo con lo que cuentas".

Para los papeles principales, el director contará con Ariadna Gil, Alex García y Silvia Alonso. "Me estoy apoyando no solo en grandes de la interpretación nacional, sino en un equipo mayoritariamente canario, como el director de fotografía, Roberto Ríos. Hay, además otras muchas personas con las que ya he trabajado previamente y con las que tengo gran afinidad, como es el caso del propio Alex García, un actor tinerfeño, con un bagaje sobresaliente en el mundo de la interpretación".

El rodaje, que también cuenta con la participación de la RTVC, tendrá lugar en un sólo emplazamiento, con apenas seis escenarios distintos y se desarrollará a lo largo de tres semanas a partir del 17 de febrero.