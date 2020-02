Javi Carry: "Nuestro reto es que nuestra música viaje"

¿Qué han preparado para el concierto de esta noche?

Traemos una lista con canciones que repasarán todos nuestros discos para poder dar al público todo lo que hemos hecho. Además, como siempre, trataremos de dar nuestro mejor directo y hacer que la gente disfrute de Crisix.

¿Vive el metal un buen momento en España?

Creo que sí, desde hace unos años el metal español está expandiéndose por el mundo. Eso es señal de que las bandas están sacando buen material y se está trabajando duro para estar en el mercado internacional. No tenemos nada que envidiar a la escena mundial.

Iniciaron su carrera tras ganar el concurso Martohell Metal Rumble. ¿Qué importancia tienen estas plataformas para impulsar las carreras musicales?

Los concursos de bandas pueden ser algo muy bueno, ganes o no. Lo importante en este mundo es tocar, tocar y tocar. Apuntarte en concursos te da la posibilidad de que te vea mucha gente que quizás en un concierto exclusivamente tuyo no te verían. Al estar tocando con más bandas y tener jurados que están dentro del mundillo, te ayuda a que se vaya hablando de ti. Cuanto más toques, más ruido harás y nunca se sabe quien te está viendo. De un concurso te puede salir otro concierto, quien sabe.

Hacen música en inglés. ¿Creen que es un hándicap para darse a conocer en España o, por el contrario, les abre más puertas?

Es cierto que para el mercado europeo y americano es un punto a favor, pero no creemos que sea algo muy importante. En el metal no solo está el significado de las letras si no que también se le da mucha importancia a la música, los directos y la imagen. Todas esas cosas son las que hacen grande a una banda, no el idioma en el que cantan.

Tras más de una década de trabajo, ¿cuáles son sus retos?

Solo tenemos un reto desde nuestros inicios y es llevar nuestra música a todos los sitios posibles del planeta. Así que seguimos con la misma meta que hace diez años: intentando que Crisix lleve su directo a los máximos sitios posibles, intentando que nuestro público crezca e intentando mejorar.

Son uno de los mejores grupos de thrash metal del país. ¿Cómo se lleva ese título?

Es todo un honor. No es fácil llegar a este punto, hay que trabajar mucho, hay que poner prioridades para poder llevar adelante una banda y hay que estar al pie del cañón, para las buenas y las malas. Cuando finalmente la gente te otorga ese título o te dice lo mucho que le gustas, todo ha valido la pena.

Su último disco, Against the Odds (2018), fue bastante complicado de sacar adelante debido a su proceso de creación. ¿Trabajan ya en un nuevo proyecto?

Nunca paramos de componer. Tenemos momentos en los que estamos más involucrados en la composición y otros que menos, ya sea porque estamos de gira o porque nos tomamos un descanso, pero antes de lanzar cada disco ya tenemos ideas para el siguiente. Ahora mismo podríamos decir que es una mezcla de ambas, ya que estamos preparando las giras que vienen en los próximos meses e intentamos componer nuevo material.

Han podido tocar en grandes conciertos y en pequeñas salas. ¿Prefieren un formato concreto?

Cada concierto tiene su encanto: tocar para 14.000 personas es la hostia, para 5.000 también, pero es que para 200 también. Es diferente, los grandes conciertos te dan subidón pero los pequeños te ofrecen compenetración con el público. Subir a un escenario, sea de 5 o 20 metros, es lo que más disfrutamos.