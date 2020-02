Savia nueva para la interpretación

El dramaturgo madrileño Luis Fernando de Julián escribió El filo de las mariposas con sus 23 personajes para relatar las enfermedades de la sociedad a través de una muestra de patologías mentales. Los padres del alumnado del Colegio Nuryana se atreven ahora a llevarla a escena en el Aguere Espacio Cultural.

Los padres y madres de los alumnos del colegio Nuryana están demostrando que la interpretación, más que un oficio, es una pasión. Desde que este grupo se creara hace seis años, no han hecho más que aprender y mejorar. Esta noche se suben al escenario del lagunero Aguere Espacio Cultural, a partir de las 20:30 horas, para mostrar que en el último año han dado un salto de calidad y se atreven ya con prácticamente cualquier texto. El filo de las mariposas es la obra elegida para demostrar el talento con el que cuentan los nueve intérpretes que forman parte de este elenco que ahora busca nuevos escenarios a los que subirse en la Isla para mostrar este texto.

La aventura del grupo Meeting Point Teatro comenzó hace seis años con la creación de los talleres de interpretación para familiares de los alumnos del centro educativo. Durante los primeros tres años, las acciones fueron modestas pero a partir de ese momento ha permanecido un grupo estable de nuevos actores, muy interesados en aprender y hacerse un hueco en el mundo de la actuación en Tenerife.

Fue hace un año cuando los alumnos le plantearon a su profesor, Antonio Fumero, la posibilidad de abandonar las obras de teatro para menores y comenzar con textos para el público general. Así, Fumero tuvo claro desde el principio qué obra iba a plantear interpretar al grupo: El filo de las mariposas. "Me parecía bastante osado y pensé que me iban a decir que no pero hemos logrado que salga muy decente", indica el director teatral, quien reconoce que este texto "me atrapó desde el principio. Es algo bastante arriesgado pero ellos han sido valientes y vieron desde el principio que el texto era muy potente".

El filo de las mariposas emplea un escenario rocambolesco para relatar una historia sobre el ser humano y la sociedad actual. Así, este grupo de padres han de ponerse en la piel de una serie de pacientes que se encuentran internados en un psiquiátrico que acaba de cerrar sus puertas. Sin embargo, en vez de ser desalojados, quedan encerrados mientras alguien que no conocen les alimenta. De forma paralela, el espectador podrá conocer las historias de cada uno de esos personajes y por qué terminaron internados con problemas de salud mental. "Todo ese escenario permite realizar una fuerte crítica social", concluye Antonio Fumero.

El director teatral destaca la crisis de compromiso que vive el sector en la actualidad. "Cuesta encontrar compromiso, cumplimiento y puntualidad pero en este grupo ocurre todo lo contrario: es gente seria, que se organiza y que facilitan mucho mi labor como director", relata Fumero quien añade que, a pesar de que aún continúan aprendiendo, se trata de un grupo talentoso y con muchas ganas de continuar en esta profesión e la que acaban de asomar la cabeza.