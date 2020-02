Cuatro producciones canarias, en la sección nacional de MiradasDoc

MiradasDoc pone mañana un toque canario a la sección oficial al reunir cuatro producciones de las Islas que participan este año en el concurso nacional del festival. Apache (Octavio Guerra), De los nombres de las cabras (Silvia Navarro y Miguel G. Morales), This film is about me (Alexis Delgado) y Lonely rivers (Mauro Herce) se proyectarán a partir de las 18:00 horas en la sala 1 del Auditorio de Guía de Isora. La entrada es libre hasta llenar aforo.

La producción canaria This film is about me, la ópera prima de Alexis Delgado, cuenta la historia de Renata que cumple condena por un brutal asesinato que tuvo lugar en Buenavista del Norte (Tenerife). Delgado filma sin juzgar fascinado por su mirada y su carisma. Está producida por El Viaje Films, ADB Films, 59 en Conserva y Canary Islands Connection.

De los nombres de las cabras, que recibió el Gran Premio en Lisboa, está codirigida por Miguel G. Morales y Silvia Navarro Martín. Es un documental experimental materializado en su totalidad con archivo fílmico, sonoro y fotográfico de 1920 a 1970. A partir del registro etnográfico del arqueólogo Luis Diego Cuscoy (1907-1987), Silvia y Miguel desarrollaron una investigación durante tres años en filmotecas, museos y fondos internacionales en una reflexión sobre la construcción de la mirada mitológica, colonial y tropicalizada en las islas. La película se terminó de construir con fragmentos de más de 30 fondos fílmicos, algunos inéditos hasta la fecha.

En Apache, Octavio Guerra, centra la historia en Jesús que, después de diez años de vivir en la calle y alcohol, intenta reinsertarse a la sociedad a través de un programa social. Tras dos años de obligaciones, normas y compartir piso con otros usuarios, empieza a darse cuenta de que jamás volverá a tener una vida autónoma. Su manera de huir hacia adelante y sentir la libertad es corriendo.

Mauro Herce cuenta en Lonely Rivers cómo hombres de diferentes edades convergen en una misma habitación. No sabemos mucho sobre ellos ni sobre el tiempo transcurrido. Solo algunos signos, espaciados a lo largo del metraje que permitirán saber algo de su particular circunstancia.