38 músicos se unen en Ensemble Salvaje

Un repertorio original y variado, en su mayoría de compositores canarios, y una amalgama de intérpretes que practican diferentes estilos son las claves principales que definen a la singular Ensemble Salvaje, que hoy ofrecerá un concierto, a partir de las 20:30 horas, en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, con entrada gratuita hasta completar aforo, dentro del programa En Paralelo que complementa el Festival Internacional de Música de Canarias, que se clausura el próximo domingo en el Auditorio de Tenerife con la actuación de la prestigiosa Orquesta de París.

Este formación, integrada en la actualidad por treinta y ocho músicos, nació en 2017 y se presentó en público en el Auditorio Alfredo Krauss de Las Palmas con ni más ni menos 68 músicos.

"Surgió como un grupo reducido, pero la cosa se nos fue yendo de la mano empezando a sumar gente y gente. Éramos demasiados y ahora tenemos que compactar el formato, entre otras cosas porque la sala del Paraninfo es más pequeña, por eso nos hemos adaptado y somos 38 músicos", describió el pianista grancanario David Quevedo, alma mater de este proyecto que ayer actuó en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas.

Este mestizaje de tendencias sonoras cuenta en sus filas con intérpretes de la talla del timplista Germán López, el saxofonista Kike Perdomo, el violinista tinerfeño David Ballesteros, que lleva 25 años en la Orquesta Sinfónica de Londres, el trompetista Matthew Simon, el trombonista Josep Tutusau, el vocalista y músico Errol Wooski, el saxo Ernesto Aurignac y la cantante Esther Ovejero, entre otros, que estarán guiados por primera vez por la batuta del director mallorquín Toni Vaquer.

El repertorio que ofrecerán destaca por la variedad de géneros que tocan, cualidad que convierte a la Ensemble Salvaje en un nido de ritmos e improvisaciones bañadas de jazz, hip hop, rock y música sinfónica, además de entre otros guiños sonoros que convierten sus directos en una singular amalgama de tendencias.

"Una parte del repertorio suena más clásico, otra más rockera, uno de los temas es directamente hip hop, otros son más jazzísticos, , pero también hay bastante presencia de ritmos latinos. Tenemos un gran cuerpo de percusión y hacemos temas un poquito incluso afro, con tendencia africana y con tendencia cubana.

El concierto, que tendrá una duración de alrededor de una hora y media, servirá para dar a conocer las canciones de compositores canarios como Manuel Bonino, Ernesto Masteo, Tanausú Santana Y Luis Merino, e incluye tres obras de estreno absoluto, según adelantó Quevedo. También se abordará un tema del propio Toni Vaquer, que va a estrenar un arreglo suyo basado en un composición de la contrabajista, compositora, y arreglista nacida en San Remo Giulia Valle.

Esta especie de asamblea de amantes de la música es una versión de una orquesta sinfónica reducida, con violines y trompetas, a la que se suman instrumentos étnicos y eléctricos, además de la voz. Todos los participantes, naturales de una docena de nacionalidades, residen actualmente en Canarias.

"El sello que nos caracteriza es que tocamos un repertorio totalmente original. Todas las obras o casi todas son de compositores canarios. La ensamble tiene una configuración un poco híbrida entre lo clásico y lo contemporáneo. Tenemos instrumentos sinfónicos, de orquestas habituales, pero también guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería, sintetizador, mucha presencia de percusión, cantante, incluso un timple. El mestizaje, la conjunción de instrumentos clásicos y modernos es también una de nuestras señas de identidad", matizó Quevedo.

Otro aspecto muy importante que caracteriza a Ensemble Salvaje es el protagonismo que adquiere la improvisación en sus conciertos, que adquieren cierto aire minimalista en algunos de los temas, faceta en la que juega un papel fundamental el destacado plantel de improvisadores solistas reunidos en este evento que costará mucho se vuelva a repetir.

Este grupo, que en esta ocasión no podrá ser dirigido por el maestro Juan Manuel Alemán por motivos profesionales, en cierto modo su titular, no actúa con esmoquin, no saludan al concertino invitado, tolera que el público aplauda más o menos cuando quiera e improvisan con cierto rebeldía salvaje. Otros sellos de identidad. Grabarán el concierto en directo para publicar un posible disco y están disponibles para actuar allí donde les contraten.