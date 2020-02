La Laguna se rinde al teatro grecolatino

En el siglo V antes de Cristo, Sófocles dio forma a la tragedia griega Antígona. La estructuró como un compendio de todos los conflictos a los que el ser humano se pueda enfrentar a lo largo de su existencia, desde las diferencias entre hombres y mujeres, hasta la línea que separa el mundo de los vivos del de los muertos, pasando por la dicotomía que existe entre los seres humanos y las divinidades. Y la escribió Sófocles para ser interpretada, tal y como ha hecho hoy lunes 3 la compañía gaditana El Aedo Teatro en La Laguna.

El Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino llegó por primera vez al Teatro Leal de Aguere, que recibió a más de un millar de alumnos isleños durante la mañana para acudir a las representaciones de Antígona y Miles gloriosus. Este festival, que llegó a Tenerife hace más de una década, comenzó celebrándose en el IES La Laboral y, un año más tarde se trasladó al Seminario Diocesano de Tenerife hasta que este año llegó al casco histórico lagunero.

De este modo, cada año los alumnos de Bachillerato de todos aquellos centros que lo deseen pueden asistir a la representación de dos obras, una tragedia griega y una comedia romana, después de haber estudiado estas obras en clase las semanas previas. El director de este festival, Alfonso Martínez, indicó en el descanso de media mañana entre las dos representaciones, que en esta ocasión acudieron estudiantes de Tenerife, La Palma, El Hierro y, por primera vez, de Lanzarote. Además, recordó que la misma compañía El Aedo Teatro estará el martes 4 en Gran Canaria para también actuar ante otro millar de estudiantes con las mismas obras.

Este festival se ha convertido con una de las escasas oportunidades para el público de ver representado teatro grecolatino. De ahí que cada año sean más numersos los centros escolares que solicitan participar en estas jornadas. El coordinador del festival en Canarias, Jorge García, indicó que "este año ha habido institutos que se han quedado sin plaza para la función de comedia romana, que son siempre las que más demanda generan; aunque nosotros siempre recomendamos que acudan a los dos pases". Y a pesar de esta tendencia, los dos expertos en la materia sentenciaron que "la comedia es siempre más difícil porque es más complicado hacer reír que llorar y hay que controlar mucho cómo se transforman las palabras para transmitir ese sentimiento".



Nuevos espectadores

El contrapunto de la mañana de teatro lo estableció la comedia Miles gloriosus, de Plauto. Este referente del teatro clásico con más de dos mil años de antigüedad sigue aún vivo y ha servido de inspiración para numerosas piezas posteriores. En la Antigüedad, tan solo tres actores se encargaban de poner en escena estas obras. En esta ocasión, se subieron al escenario cuatro actores para trasladar los textos de Sófocles y Plauto al joven público. No obstante, el director del festival afirmó que "tratamos de hacerlo lo más fiel posible y por eso empleamos tan pocos actores". No en vano, el objetivo de esta actividad es "ofrecer a los jóvenes cosas diferentes y que completen sus estudios teóricos con estas jornadas en el teatro".

No obstante, más allá de aprender a admirar el teatro grecolatino, este festival también trata de crear buen público. "Queremos que aprendan a comportarse en el teatro, que sepan lo que se puede hacer y lo que no y que admiren el trabajo de las compañías", relató Alfonso Martínez. Y los resultados se pudieron comprobar pronto puesto que, tras ocupar sus asientos, los jóvenes no tardaron en sumirse en el silencio para admirar el trabajo de los cuatro actores que se metieron en los papeles de Creonte, Antígona, Pirgopolínices o Escéledro. "Aunque los jóvenes hayan trabajado los textos en clase, siempre se produce una especie de catarsis cuando los ven representados", indicó el director del festival.

Además, Alfonso Martínez celebró que a lo largo de los años durante los que se ha venido celebrando este festival, "ha habido jóvenes a los que les han llamado tanto la atención estas obras que han terminado representándolas en sus centros o incluso creando compañías de teatro clásico". Y precisamente resaltó este hecho puesto que añadió que en España no hay más de una decena de compañías que se dedican al teatro grecolatino en la actualidad. En este sentido, aunque en Canarias sí existen estas compañías y este año se estuvo a punto de cerrar un acuerdo para que una de ellas participara en el festival, la organización anima a que se sigan creando nuevos grupos de teatro de estas características.

El Teatro Leal lagunero se convirtió ayer en el mejor escenario para estos dos clásicos atemporales. La organización del festival no quiso despedir la jornada sin antes agradecer el Ayuntamiento lagunero que mostrara la sensibilidad necesaria para garantizar la difusión de la cultura grecolatina entre los más jóvenes de la sociedad.