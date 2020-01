"Si 'Sálvame' dejara de emitirse, los centros de salud se colapsarían"

¿Y esta conversión paulina?

Ya ve. El 8 de marzo de 2018 descubrí que feminismo es igualdad y no supremacía.

¿Ha sufrido en carne propia la violencia sexista?

Ni física ni verbalmente, pero no hay mujer de 45 años en este país que no conozca a algún baboso o a alguien con poder que deje muy claro que tu futuro está en sus manos.

Suerte que tiene carácter.

Pues hubo una época en la que aprendí que adoptar un perfil bajo era la mejor opción. Tener carácter y ser, no quiero decir brillante, pero sí alguien que destaca, a veces molesta. Tengo la suerte de que mi marido me quiere tal como soy, con mi carácter y mi éxito profesional.

Él trabaja detrás de las cámaras. Usted estaba ahí y eligió estar delante.

Para poder conciliar. No me he perdido ningún momento importante de mi hija Alba en cuatro años. Eso compensa todos los haters y los palos.

A polígrafo encendido, ¿diría que es un referente?

Creo que sí. Primero, por ser un espejo de la lucha contra el peso [publicó Tú también puedes. Cómo conseguí perder 60 kilos y ganar salud]; pero también porque soy fruto de la cultura del esfuerzo. Fui buena estudiante y soy una curranta. De hecho renuncié a mi vida personal durante mucho tiempo por el trabajo.

Muchos se esfuerzan sin resultados. Quizá tuvo suerte.

Aproveché lo que me llegaba. Yo les digo a las niñas que no se pongan límites porque a través del trabajo y del esfuerzo se pueden cumplir los sueños.

Seguramente, no les recomienda ver Sálvame.

Yo hago un programa de entretenimiento para adultos de alrededor de cinco horas. Me da bastante rabia el patanegrismo, ese que marca qué es de serie A y qué de serie B.

La madre de Jorge Javier Vázquez preferiría verlo en un telediario, dice.

Mi madre, que es mi referente principal, considera que entretener es un trabajo muy digno. Nosotros no pretendemos evangelizar a nadie.

Los gritos, la aspersión de veneno, el escrutinio de las asaduras...

Cuando empezamos el programa, España estaba muy jodida. Había mucha gente en precario, sin red, sin esperanza. Estoy convencida de que Sálvame contribuyó de alguna manera a la paz social.

Caramba.

Es más, si Sálvame dejara de emitirse, los centros de salud de este país se colapsarían. Nosotros buscamos que la gente se olvide de sus problemas durante cinco horas. Además, la televisión se ha salvamizado en este tiempo y nadie quiere reconocerlo.

¿Abrir/se en canal está bien?

Abrirse en canal es sanador.

El impudor se da por sentado entonces.

Yo tengo pudor. Pero también soy muy extrovertida y me parece higiénico no guardarse las cosas.

De todas sus fieras, ¿quién le parece ejemplar?

Ninguno presume de tener una vida ejemplar. Casi todos somos supervivientes. Pero si alguien me conmueve por su capacidad de superación es Belén Esteban. Salir de sus adicciones y mantener su magnetismo durante tanto tiempo me parece increíble.

Usted superó unas cuantas también.

Mi madre, la persona más valiente que conozco, se quedó viuda a los 44 años y a los 45 perdió a un hijo. Pero al día siguiente levantó la persiana de casa para que mi hermano y yo siguiéramos viviendo. Si ella no hubiera levantado la cabeza, nos habríamos quedado en el camino. No soy católica, pero el cuarto mandamiento es sagrado.

Para este año, entre fama dinero y respeto, ¿qué se ha pedido?

Respeto, sin lugar a ninguna duda.

Me lo temía.

La fama no me interesa. Yo sé perfectamente lo que es no llegar a fin de mes porque soy hija de la reconversión naval de Vigo. El dinero me importa solamente en la medida en que pueda dar bienestar a los míos cuando cierro la puerta.