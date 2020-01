MiradasDoc reconoce el trabajo de Luis Ospina con el premio Mirada Personal

El Festival y Mercado Internacional de Cine Documental de Guía de Isora, MiradasDoc, otorga, a título póstumo, el premio Mirada Personal 2020 al director, guionista y productor colombiano, Luis Ospina (1949-2019). El festival reconoce así la trayectoria vital y profesional del creador, quien siempre mostró una realidad que escapa a las convenciones.

El premio, que en años anteriores ya lo han recibido directores como Basilio Martín Patino, Avi Mograbi, José Luis Guerín o, en la última edición, Isabel Coixet, se entregará en la gala de clausura del festival, que tendrá lugar el sábado 8 de febrero. Durante la celebración de esta cita, que arranca el próximo día 31, se pasarán hasta cinco de las obras de este autor. Se podrá disfrutar, así, de tres largometrajes: Un tigre de papel (2007), La desazón suprema: retrato incesante de Fernando Vallejo (2003) y Todo comenzó por el fin (2015); y dos cortometrajes: Oiga Vea (1972) y Agarrando pueblo (1978).

Luis Ospina aportó con sus creaciones una forma irreverente, experimental y reflexiva de entender el cine y la vida misma. No en vano, este icono de la cinematografía nacional contemporánea se llegó a calificar él mismo como un outsider del cine, rebelde y nada complaciente. Más de una vez dijo que "el cine existe como provocación".

Miguel Ángel Quintero, representante del comité de selección de MiradasDoc, destaca que "Ospina participó en tantas facetas y lo hizo siempre de forma tan brillante, que reducir su dimensión a la de cineasta, siendo esta descomunal, nos haría olvidar su destacada trayectoria como crítico profesor o editor". El profesional colombiano no se sentía cómodo en el terreno de la ficción y aseguraba que el documental era la herramienta que registraba la realidad aunque después él mismo terminara descubriendo y reconociendo que "la realidad no existe". Con sus películas le interesaba provocar una opinión y crear la reflexión a través de la provocación. "No se trata de conquistar un público sino de crearle", aseguraba.

Creativo e intelectual, Luis Ospina profesaba un gran amor al cine. Contaba que siempre estuvo presente en su corazón y en su hogar. De hecho, su padre filmaba home movies de la vida familiar y en el garaje de su casa proyectaba películas de Hollywood que alquilaba. Ese fue el motivo de su acercamiento precoz al audiovisual que lo llevó a coger su primera cámara -la de su padre- cuando apenas tenía 14 años.

Trayectoria

Luis Ospina nació en la ciudad de Cali (Colombia) el 14 de junio de 1949. En su haber cuenta con más de una treintena de títulos, la mayoría del género documental, de diferentes épocas y formatos, desde el Súper 8 al vídeo digital. "Creo que mi verdadera vocación ha sido el documental", reconoció Ospina una vez durante una entrevista.

Fue cofundador de la revista Ojo al Cine, proyecto que creó junto a Andrés Caicedo, Carlos Mayolo y Ramiro Arbeláez. Este fue el cimiento de lo que se conoce como el Grupo de Cali o Caliwood, el grupo de artistas que renovó el cine colombiano en la década de los 70, una de las generaciones más brillantes de la cultura colombiana. A partir de ese momento comenzó una producción audiovisual constante que le condujo a dirigir largometrajes de ficción como Pura Sangre (1982) y Soplo de vida (1999); cortometrajes como Acto de fe (1970) y Agarrando pueblo (1978). Además, dirigió documentales, entre ellos, Andrés Caicedo: unos pocos buenos amigos (1986) y Un tigre de papel (2007).

El cineasta colombiano tuvo reconocimiento no solo en el ámbito nacional sino que también fue premiado en diversos festivales internacionales como Oberhausen, Biarritz, La Habana, Sitges, Bilbao, Lille, Miami, Lima, Caracas y Toulouse. Las críticas y crónicas que él mismo escribió fueron publicadas también en Ojo al Cine, Kinetoscopio, El Pueblo, Cine, El Malpensante, Número y Cinemateca.

La última película de Luis Ospina fue Todo comenzó por el fin (2015) y se gestó como un recorrido de su pasado y trayectoria cinematográfica. Con todo, acabó plasmando su realidad presente: la de la lucha contra el cáncer, que le llevó a la muerte el pasado mes de septiembre.

Nueva edición

La XIII edición del MiradasDoc del 31 de enero al 8 de febrero en Guía de Isora. Desde 2006, este evento se ha situado como referente de la producción de cine documental sur-sur. El director artístico de MiradasDoc, el cineasta canario David Baute, recuerda que el objetivo es consolidar a Guía de Isora como lugar de encuentro para la producción de cine documental, un espacio especializado al que se vayan sumando documentalistas, compradores y distribuidores que miran al sur. "Este mercado apoya miradas y emociones especiales de proyectos necesarios, que destacarán en el marco de un encuentro muy cercano y cordial", afirma.

Los festivales de cine documental son, probablemente, los acontecimientos más decisivos de la actualidad. Así, MiradasDoc. ofrece cine de realidad como vigoroso reducto de la verdad. Un tiempo y un lugar para la observación sin límites y para la inmersión en las arcillas del presente. Se trata de una ventana abierta a los ojos, un despertador de conciencias, una espoleta para los corazones. Aquí están las versiones del mundo, de norte a sur y de este a oeste que ofrecen los cruzados de la realidad: los documentalistas. De este modo, la organización ofrece al público mirar para saber, para entender, para descubrir, para denunciar y, por supuesto, para disfrutar.