Galiana: "Las viejas no somos nunca protagonistas de nada"

E l mago es la obra con la que María Galiana deleitará al público de El Sauzal este sábado a partir de las 20:30 horas. La historia surge de la experiencia del dramaturgo Juan Mayorga en un Congreso Mundial de Magia. La actriz, que ganó un Goya por su papel en Solas, de Benito Zambrano, interpreta a la abuela de la familia protagonista. Las entradas, a 12 euros, están disponibles todavía en www.teatroelsauzal.com.

Háblenos de El mago, la obra con la que aterriza este sábado en El Sauzal...

La estrenamos en 2018. Estuvimos en Madrid una temporada y hemos luego estado moviéndola. Vamos a terminar la gira en Canarias. Juan Mayorga escribió esta obra con la idea, creo yo, de poner de relieve una serie de problemas en las familias cuando hay cosas que aparecen sobrenaturalmente. La protagonista, una mujer joven, llega de una sesión de hipnotismo. Durante casi toda la función, para el espectador esta mujer está aún hipnotizada. Pero no sabemos exactamente si realmente es así. La abuela, que soy yo, aparece en la casa y presencia esta situación. Hay también una hija de la protagonista, nieta mía, que está muy preocupada porque no sabe si su madre está reaccionando de una manera normal o no. El marido de mi hija, además, recibe a unos invitados: una chica que fue novia suya y un señor que ha ido a verlos porque han puesto el pis a la venta. En este juego de situaciones es donde se desenvuelve la función. Es muy dinámica, tiene muchísimo ritmo y es muy divertida. Las situaciones son realmente extrañas y dice muchas cosas, da mucho que pensar. Mayorga es muy filosófico, es un escritor que da muchos argumentos para que se piense.

En este juego de situaciones, ¿cuál es el papel de la abuela?

Ella llega muy contenta porque ha encontrado una antigüedad que era de su padre. En la casa se topa con esta hija que acaba de volver del teatro. En principio no la cree e intenta por todo los medios desenmascararla pero a lo largo de la función está como espectadora de lo que está pasando y no sabe muy bien a qué carta jugar. No sabemos muy bien, porque Mayorga lo deja un poco en el aire, si se ha convencido de los poderes hipnóticos de este mago o no. Como actriz, esto me supone una dificultad interpretativa porque no sé si se ha convencido o cree que es un juego. Se queda ambigua.

¿Usted se dejaría hipnotizar?

No, no soy nada creyente de esas situaciones. Creo que nunca me dejaría hipnotizar, no estoy dispuesta a perder mi voluntad.

Hacía bastante tiempo que no venía con una obra a Canarias...

La ultima vez que viajé a Canarias no estuve en Tenerife. Fui a Las Palmas haciendo Conversaciones con mamá, con Juan Echanove. Fue en el Cuyás y estuvimos varios días, recuerdo perfectamente alquilar un coche e irnos a pasar el día al sur. Fue estupendo.

Ha hecho una inmensa cantidad de papeles secundarios y muy pocos protagonistas, ¿a qué cree que se debe?

Sí, soy una actriz de reparto. Eso se debe a muchas cosas, en primer lugar a que empecé muy tarde y, en segundo y principal lugar, a la edad. Es muy difícil ser protagonista cuando ya se es una persona primero madura y luego ya definitivamente vieja. Las viejas no somos nunca protagonistas de nada.

Pero no debería ser así...

En España es lo que sucede. En otros países, como por ejemplo Gran Bretaña, no pasa tanto. Allí hay papeles para viejas. Helen Mirren o Juli Dench y un montones de actrices más son mayores y han realizado películas y teatro siendo protagonistas. De todas maneras, en teatro sí que hay más opciones. En Conversaciones con mamá fui la protagonista porque éramos dos nada más. Ahí es más fácil que haya protagonistas mayores. Ahora mismo Julia Gutiérrez Caba está haciendo una preciosa función. En el cine, sin embargo, no creo que sea fácil que una mujer muy mayor sea protagonista.

¿Cómo ha marcado su carrera la serie Cuéntame?

Mi carrera no es muy larga porque la primera película famosa que hice fue Solas y ya tenía entonces 64 años. De hecho, mi carrera es cortísima, no tiene más de 20 años. Antes solo había hecho algunas pequeñas intervenciones en cine. Por eso ha estado siempre supeditada a Cuéntame, que empezó hace 19 años. Prácticamente no he faltado de la serie en todo ese tiempo.

¿Es más fácil conseguir papeles femeninos más variados para las actrices jóvenes?

En general no hay facilidades para nadie pero quizás sí que sea más fácil para los hombres que para las mujeres. Hay más papeles masculinos. Todavía no se ha logrado que los papeles secundarios sean interpretados por mujeres. El policía, el abogado, el portero, el juez... Este tipo de personajes son interpretados siempre por hombres. No es fácil, aunque ya se va introduciendo poco a poco. En España, por ejemplo, las películas más importantes tienen siempre protagonistas masculinos: Luis Tosar, Antonio Banderas, Antonio de la Torre, Javier Gutiérrez, José Coronado, Bardem... Los grandes protagonistas suelen ser masculinos.

¿Hay algún papel o tipo de personaje que le gustaría hacer o se le haya quedado en el tintero?

Pues no sé qué decirte. Me parece a mí que por la edad va siendo cada vez más difícil. Hace años, cuando empecé, decía de broma que qué bien me vendría que hicieran una película o una serie sobre Isabel II, que era gorda y chata como yo. Tendría que ser que a algún guionista se le ocurriera hacer un papel en el que la protagonista fuera su abuela. Es muy difícil pero gracias a dios tengo posibilidades. Por ejemplo, sin ir más lejos, el verano que viene voy a hacer en Mérida un papel precioso, Euriclea, en una función clásica, Penélope. Me va muy bien porque es una anciana. Y así vamos, buscando ese tipo de interpretaciones.

Una vez concluya la gira de El mago, ¿qué otros proyectos está preparando?

En marzo estaré un mes en el Teatro Español haciendo una colaboración. Paco Suárez pone en escena Diálogo del Amargo, de Federico García Lorca. Lo hace en tres episodios muy bonitos y cada uno estará presentado con un monólogo por una actriz. El primero lo presentará Ana Fernández, el segundo lo introduzco yo y el tercero irá a cargo de Cristina Marcos. Estaremos un mes. En junio empezaré a ensayar esta Penélope para Mérida y también hay proyectos teatrales que están un poco en nebulosa pero que a principios de septiembre se aclararán. Tengo dos o tres textos y estoy tratando de elegir.