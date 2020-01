Sara Ráez, la cantante de la verdad

Sara Ráez (Úbeda, 1987) considera que los cantautores, como ella, son todos unos "locos que buscan emociones" para plasmarlas luego en sus canciones. La intérprete ha escogido las Islas para iniciar la gira de su segundo disco, un ramillete de diez temas cargados de "verdad": Si el mundo mira.

Sara Ráez (Úbeda, 1987) acaba de sacar su segundo disco, Si el mundo mira, y ha escogido Canarias para arrancar la gira de conciertos con la que presentará en directo sus nuevos temas por todo el país. Estuvo primero en Gran Canaria y después viajó hasta Tenerife, donde actuó el pasado viernes en uno de los espacios más emblemáticos, el Búho Club. Este segundo trabajo discográfico se convierte en un nuevo paso hacia la construcción de una carrera basada en las "emociones" y en "la verdad".

Si el mundo mira es su segundo disco pero el primero que graba de la mano de Universal Music, firma con la que esta joven cantautora acaba de fichar. "Ahora en vez de estar yo sola también hay conmigo un grupo de gente que trabaja para que este proyecto salga adelante con la intención de llegar al máximo número de personas posible", reconoció.

No es la primera vez que Ráez se presenta frente al público de las Islas, la ubetense ha encontrado aquí el calor y el cariño que todo artista necesita. "Es la tercera vez que vengo. Estuve de telonera con Pablo López hace un par de años en La Orotava. Además, es la tercera vez que vengo a cantar a El Búho", recordó. La cantautora aseguró sentirse en casa junto a sus seguidores isleños y celebró que cada día esos fans se cuenten en un número más alto. "Cada vez que vengo tengo menos ganas de marcharme luego", dijo. "Es que dan ganas de quedarse a vivir aquí", celebró. "La gente es encantadora y cada vez que venimos parece que estamos haciendo un poquito más de ruido y viene un poco más de gente. La verdad es que estoy encantada de estar de vuelta por aquí", reconoció.

La gira de la artista continuará la semana que viene en Granada, estará el próximo sábado día 11 en La Tertulia. El recorrido por 17 ciudades que realizará hasta finales de marzo continuará luego por varios puntos de Málaga, Baeza, Madrid, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Santiago de Compostela, Almería, Elche, Barcelona, Bilbao, Murcia, Valencia y Huelva. No obstante, es probable que el calendario se complete con nuevos conciertos hasta llegar hasta el mes de junio. "Creo que llegará a las 30 fechas y hasta el verano. Estoy muy contenta porque poco a poco se están sumando nuevas citas y la verdad es que tengo muchísimas ganas de tocar", apostilló sobre esta recién comenzada gira.

Con los nervios a flor de piel pero con los pies bien plantados en el suelo que pisa, así se encuentra estos días la joven compositora e intérprete andaluza. "Cada vez que empiezas a rodar con nuevas canciones sientes estas cosas", precisó. "He puesto tantas ganas y tanta ilusión en este disco", añadió. Es un disco de diez temas por los que se cuelan emociones de la artista y que se han forjado gracias a "momentitos muy mágicos" como los que ha compartido con Manuel Carrasco y Andrés Suárez, que le acompañan en esta nueva aventura en dos de sus temas. Las colaboraciones entre artistas, un fenómeno cada vez más frecuente en la industria, le llegan a esta joven cantautora como premio a unos primeros años plagados de trabajo y gracias a haber compartido muchas cosas con sus compañeros. Manuel Carrasco canta con ella en No quiero salvarme y Andrés Suárez hace lo propio en A ras de tu cadera.

"Es un regalo y un lujazo haber contado con Manuel Carrasco y Andrés Suárez. Son dos músicos a los que admiro mucho y han tenido el gesto generoso de venir a acompañarme en estas canciones. Estoy muy feliz por esto", explicó Ráez a tan solo pocas horas de ponerse en frente del público tinerfeño.

La artista tiene muchas ganas de empezar a rodar por todo el país con estas nuevas canciones, temas como Cuando todo arde, Si el mundo mira, A salvo, El protagonista, Aprendiendo a respirar o En los bolsillos. Hace apenas unos días, de hecho, publicó el videoclip del que es su segundo single, Como salvajes. "Ahí lo tenéis para que lo podáis disfrutar", invitó a sus seguidores.

"Tengo muchas ganas de enseñar estas cositas, las canciones nuevas. Mi objetivo es intentar conectar con el público, transmitirles un poquito de la emoción que yo sentí mientras estuvieron fraguándose estos temas", reflexionó.

Si el mundo mira es la segunda experiencia discográfica de Sara Ráez, un trabajo que llega en un momento de evolución. "Se nota que hay un salto, una evolución sobre todo en el campo del sonido. Hay un cambio desde el primer disco a este pero intento que no se pierda la raíz de la verdad y de la emoción en cada una de estas canciones", detalló.

Lo que ha cambiado en ella, como artista, tiene que ver más con la experiencia de lo vivido que con su forma de afrontar la composición de los temas. "Las cosas que vas viviendo te enseñan a avanzar, a mejorar. Quiero hacer canciones que sean cada vez mejores pero lo que busco siempre es que sean de verdad", detalló.

Por eso, para Ráez poca importancia tiene que este sea el primero o el segundo disco. "Al final, en lo que me baso es en contar cosas de verdad, cosas que salgan de dentro. Somos locos que persiguen emociones, emociones para cada una de nuestras canciones", explicó sobre el oficio del cantautor.

Su nuevo disco, sentenció, habla de los prejuicios y de los miedos, de que no hay que abandonar los sueños aunque el camino se ponga muy cuesta arriba. "Ese sentido de lucha que llevamos a cuestas, sobre todo los que nos dedicamos a hacer música, tiene que ver con que no sabemos hacer otra cosa que no nos apasione. Este single, por ejemplo, es una reivindicación un poco canalla de que hay que lanzarse a vivir, hay que despeinarse y hacer lo que uno ama cada día", concluyó la cantante.