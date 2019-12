La capital palmera acoge las mejores obras del certamen Carmen Arozena

La Casa Principal de Salazar, en Santa Cruz de La Palma, acoge hasta el 7 de enero la exposición de las mejoras obras de a 47 edición del prestigioso Premio de Arte Gráfico Carmen Arozena que impulsa la institución insular a través de la Consejería de Cultura.

The End of the Line es la obra del artista brasileño-italiano Vinicius Libardoni (Brasil, 1987), que se ha alzado en esta edición con el primer premio, y que junto a la fotolitografía NGC 6744-, del artista madrileño Javier Abad Alonso (Madrid, 1977), que consiguió el segundo premio, son las protagonistas de esta muestra.

La consejera de Cultura del Cabildo de La Palma, Jovita Monterrey, invita a todas las personas interesadas en la creatividad artística a "acudir a contemplar el altísimo nivel que cada año presentan las obras que concurren al Premio Carmen Arozena".

Monterrey recuerda que este año se presentaron al certamen un total de 213 estampas concursantes, de entre las cuales el jurado escogió The End of the Line, obra resuelta a través de aguafuerte y aguatinta, de la que destaca su resolución formal además de una excelente ejecución técnica.



Casa de la Moneda

La exposición de las obras ganadoras y seleccionadas del Premio de Arte Gráfico Carmen Arozena llega a La Palma después de haber sido exhibida en Madrid gracias a la colaboración del Museo Real de la Casa de la Moneda y la escuela de grabado de dicha institución.

El mayor aliciente para la continuidad del premio Carmen Arozena es la gran participación que cada año registra y la heterogeneidad de su procedencia. En esta edición se ha contado con la participación de 32 países, que engloban a España (71), Polonia (46), Argentina (13), Italia (10), México (8), Rumanía (6), India (6), Francia (6), Bosnia Herzegovina (6), Japón (4), Canadá (4), Reino Unido (3), Finlandia (3), Tailandia (2), Serbia (2), Eslovaquia (2), Croacia (2), Bulgaria (2), Austria (2), Ucrania (2), Taiwán (2), Suiza (1), Portugal (1), Israel (1), Estonia (1), Colombia (1), Chile (1), Brasil (1), Bielorrusia (1), Bélgica (1), Australia (1), Sudáfrica (1), y Alemania (1).