La dirección de Cinedfest es reconocida con la estrella de plata de YouTube

Cinedfest, certamen nacido para promover el lenguaje audiovisual entre el alumnado, acaba de recibir la insignia de plata de YouTube, que certifica que ha superado los 100.000 suscriptores. Los más de 2.300 cortometrajes rodados por el alumnado en ediciones pasadas contabilizan más de 46 millones de reproducciones en todo el mundo.

La séptima edición del festival educativo de cine, que cerró el 22 de noviembre la inscripción, contará con la participación de 244 centros educativos de Canarias. De los cuales, 104 son de Tenerife. Le sigue Gran Canaria con 84, Lanzarote con 26, La Palma y Fuerteventura con 12, La Gomera con 4 y El Hierro con 3. Hasta la fecha se han registrado 83 centros de la Península, cuyo plazo concluye el 31 de enero.

Ya se han empezado a impartir las 150 clases presenciales, del curso 2019/2020, en las que durante cinco horas se instruirá al alumnado canario en los rudimentos básicos de cómo se rueda un cortometraje de 7 minutos. Cinedfest ha creado para el nuevo curso de cine dos trofeos nuevos: prevención de violencia de género y sostenibilidad del medio ambiente, ambos avalados por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

Los impulsores de este proyecto son David Cánovas y Antonio Hernández, directores del Cinedfest. "El reconocimiento de la insignia de plata de YouTube es un logro conseguido por la comunidad educativa, que es la que realmente ha dado forma a la propuesta que hicimos en su momento Antonio y yo, y que fue secundada por los organismos públicos y privados que apoyan al festival; estamos muy orgullosos de que los cortometrajes rodados por el alumnado para Cinedfest hayan llegado tan lejos y tengan una visibilidad que solo es posible gracias a las características globalizadoras de internet", argumenta Cánovas.

El profesorado puede acceder a las guías didácticas en Cinedfest.com, tras inscribirse, con una clave y contraseña. Los docentes verán certificada su labor por el Gobierno de Canarias. Algunos alumnos que han participado a lo largo de las seis ediciones pretéritas, se encuentran en estos momentos estudiando audiovisuales. Es el caso de Juan Diego Cañas Ospina, que en la cuarta edición dirigió "Último pecado", Gran Premio del Cinedfest. Por su parte, Alba Linares Rozada, que dirigió "¡Háblame!", y que obtuvo el máximo galardón del festival en la primera edición, se encuentra en estos momentos estudiando Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid.

"Mi paso por Cinedfest ha reafirmado mi pasión por el cine. Nunca pensé que se me diera también contar historias a través del lenguaje audiovisual. Ganar el Gran Premio de Cinedfest me reafirmó para dedicarme al mundo audiovisual. Ahora estudio Publicidad en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid porque me interesa contar historias concretas e inmediatas", dice Cañas Ospina.

Calendario

Las clases presenciales de Cinedfest concluirán a finales de marzo del 2020. Las lecciones "in situ" se complementarán con la supervisión y asesoramiento "online", así como por teléfono o vía "Skype".

Los discentes participantes deberán de entregar los cortometrajes a concurso entre el 27 de abril y el 15 de mayo del 2020. El 1 de junio se publicará el listado de 48 finalistas. El 12 de junio está prevista la gala exclusiva para los centros de Gran Canaria, que este año tiene como novedad la entrega de un trofeo por parte del Cabildo de Gran Canaria al mejor cortometraje finalista de esa isla. Las galas finales se celebrarán, presumiblemente, el 17 de junio (Primaria) y 18 de junio (Secundaria, Bachillerato y FP-CEPA) en los Cines Yelmo. El certamen cinematográfico seleccionará 48 finalistas. Se mantienen el Gran Premio del Cinedfest y los primeros y segundos galardones por etapa escolar (Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP-CEPA).