Encuentro de bandas de música juveniles en el Auditorio

El Auditorio de Tenerife recibe este fin de semana la decimosegunda edición del encuentro de bandas de música juveniles de la isla. La Sala de Cámara acogerá el sábado [día 14] y el domingo [día 15] a las 11:30 horas los conciertos de ocho formaciones, dos de ellas llegadas de El Hierro y La Gomera como invitadas, constituidas por decenas de jóvenes músicos canarios. La entrada para este evento es libre hasta completar aforo.

Abre el encuentro, organizado por la Federación Tinerfeña de Bandas de Música, el sábado la Banda de Iniciación José Mesa Cabrera de la Agrupación Musical Cruz Santa de los Realejos, dirigida por Sofía González Batista, con la Obertura Ludiciana, de Javier Pinto Bañuls, para continuar con Queen in concert, con arreglos de Jay Bocook, y finalizar con la Feliz Navidad de José Feliciano.

A continuación subirá al escenario la banda de la academia de la Asociación Musical San Marcos Evangelista de Tegueste. Con Javier Pérez Hernández al frente, los músicos interpretarán Foxboro March, de J. O'Reilly; Colonel Bogey, de K. Alford con arreglos de M. Williams; Dark Adventure, de R. Ford, y Mission Impossible Theme, de L. Shifrin con arreglos de P. Lavender.

La banda juvenil de la Asociación Musical Educando José León Medrano de Puerto de la Cruz se hará entonces con la Sala de Cámara para hacer sonar en primer lugar Señorita, de Shawn Mendes con Camila Cabello y arreglos de Iván Rodríguez. La formación, bajo la batuta de Iván Yeray Rodríguez Martín, continuará con John Williams in Concert, con arreglos de Paul Lavender, y Jingle Bell Rock, con un arreglo de Frank Bernaerts.

El pasodoble Recordando a un amigo, de Paulino Martí, será lo primero que interpreten los integrantes de la Banda Juvenil del Patronato Insular de Música de El Hierro, formación invitada que cierra la primera jornada. Dirigidos por Francisco José Buenrostro Tur, continuarán con A day at the Museum, de James Curnom; Kitten & Puppy, de Miguel A. Ibiza Zaragozá, y finalizará con el arreglo de Víctor López de Fiesta Tropicale.

La banda de la academia del Patronato artístico musical de Fasnia abrirá el domingo con Jurassic Park y Somewhere in my memory, ambas de John Williams. Bajo la dirección de Gustavo Adolfo Regalado Llanos, autor de todos los arreglos de este programa, el concierto continuará con Rockin' around the Chritsmas Tree, de Johnny Marks, Michael Jackson Hit Mix y Johnnie Vinson.

La directora Taida María Gil Conde lleva la batuta de la banda juvenil San Sebastián de Tejina, la siguiente en actuar. Su programa comenzará con Mi primer Pasodoble, de Antonio Campillo, para continuar con West Hills Overture, de John O'Reilly, y finalizar con Moon River, de Henry Mancini.

A continuación sonará la Banda Miguel Reyes de Güímar, dirigida por Francisco Javier Pérez Reyes. El programa estará compuesto por Aires del Terruño, de Miguel Castillo; Air for band, de Frank Erickson; How to train your dragon, con arreglos de Sean O'Loughlin, y el Medley Boleros I, con arreglos de José Molina Comino.

Cierra la jornada y el encuentro la banda juvenil de la Asociación Musical Los Órganos de Vallehermoso, de La Gomera, la segunda invitada de esta edición. Con Gonzalo Lemus Bravo a la cabeza de la formación, los músicos interpretarán el siguiente repertorio: Suene la banda, de George Gershwin; Highlights from Carmen, de Georges Bizet con arreglos de Mark William; La Donna é Mobile, de Giusseppe Verdi; What a wonderful world, de G. D. Weiss y B. Thiele, y Al Poeta, de Gonzalo Lemus Bravo.