El Festival HER inunda de cultura hecha por mujeres la capital este fin de semana

Santa Cruz de Tenerife se convierte en el escenario del primer festival cultural producido por mujeres, organizado por mujeres y para todo el mundo. HER se celebrará el viernes y el sábado en el Equipo Para y en el Espacio Cultural El Tanque de la capital chicharrera de la mano de la comunicadora audiovisual, guionista y agitadora cultural Alejandra Galo, que es la directora de esta primera edición de la cita.

Galo explica que "HER, al igual que el feminismo, no es solo reivindicación" y añade que el festival "también es amor, sororidad, cuidados y crear y fomentar una red afectiva que trace lazos duraderos con los que poder sostenernos entre todos". Así, este festival ha sido diseñado desde una perspectiva feminista y "desde el amor, la empatía y la certeza de que las cosas pueden cambiar y, de hecho, lo están haciendo", indica la creadora cultural. "Por ello nuestros objetivos son generar referentes positivos para las nuevas generaciones y abonar un terreno que sea fértil para que puedan surgir iniciativas complementarias con las que poder converHER", concluye.

El objetivo de este festival es ofrecer el más amplio abanico de actividades, también para todos los públicos. Entre ellos, destaca el taller de fanzine con perspectiva de género para familias de Ana Martín; la performance de Nuria Delgada y su coral; y una acción gastronómica de Pura Márquez para disfrutar de un bocado de leche de tigresa, mejillones y flores eléctricas mientras un grupo de mujeres conversan acerca del tándem mujeres y cultura. Las actividades se completarán con una charla escénica y audiovisual de la artista y activista María Llopis; y una sesión de música creada por mujeres que llevará a cabo Chico Trópic.

Los interesados en acudir a esta primera edición del festival pueden adquirir sus entradas, a un precio de 5 y 6 euros, en las taquillas de los dos espacios que acogerán las actividades. Además, están a la venta en la plataforma web Tickety. La directora del festival reconoce que "valoramos la posibilidad de hacer el evento gratuito pero, ya que nuestra propuesta se basa en poner en valor la cultura producida por mujeres, consideramos que no podíamos regalar la entrada".

HER surge de la observación de la sociedad actual: "El feminismo cambia la forma que tienes de mirar el mundo, es la famosa metáfora de las gafas violetas, una vez que te las pones empiezas a observar la realidad y a analizarla desde una nueva perspectiva". Y es así como aparece esta acción que busca denunciar "los abusos, los micromachismos, el acoso, la violencia, los privilegios, la desigualdad". Todo eso, unido a que Galo forma parte de la vida cultural tinerfeña y trabaja en el mundo de los festivales, ha hecho posible este festival que busca el apoyo de la industria musical y la organización de los festivales para reprogramar la sociedad.

Para la organización de HER, Galo se apoya en datos tan reveladores como los de la asociación de Mujeres en la Industria de la Música que indican que en el 85% de los conciertos de los 25 festivales más grandes de España no había ninguna vocalista ni instrumentista y tan solo el 10% de las empresas de la Asociación de Promotores Musicales tienen a mujeres en su dirección. "La desigualdad afecta a todos los sectores e industrias y en el ámbito cultural ocurre exactamente lo mismo. Con el fin de equilibrar la balanza de género sobre los escenarios y detrás de ellos, nace HER un festival de cultura producida por mujeres, organizado por mujeres y para todo el mundo", afirma la comunicadora audiovisual.

Así, HER pasa del mundo de las ideas a la realidad cuando se suma al equipo la programadora Sara Brito. Los actos programados tendrán lugar, en parte, en el Equipo Para de Santa Cruz de Tenerife. Galo afirma que este espacio "es la familia que nos acoge cada fin de semana y que hace una grandísima labor de difusión de la cultura alternativa en la Isla. Es nuestro hogar y no concebíamos HER sin hacer algo en casa". Sin embargo, recuerda que el aforo es muy limitado y, "como creemos que HER tiene que ser un festival al alcance de todos, buscamos un espacio con mucha más capacidad para acoger a todas las personas posibles para que puedan disfrutar de este proyecto tan bonito y tan necesario para la cultura, para el feminismo y para el público". Es ahí cuando entra en juego el Espacio Cultural El Tanque donde también se realiza otro festival aliado, Keroxen.

Alejandra Galo explica que "Canarias refleja a pequeña escala lo mismo que se observa en el resto del mundo: la desigualdad". Así, afirma que la situación es complicada porque, aunque existen iniciativas que tratan de organizarse frente a esta situación, como este propio festival o la plataforma de mujeres en la cultura canaria formada por más de 800 profesionales del sector en las Islas, también es cierto que "la reacción patriarcal que se genera como movimiento contrario es tremenda".